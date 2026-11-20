Estados Unidos/Los Yankees están organizando una reunión con el derecho Jonathan Loáisiga, quien acordó un contrato de dos años con una opción del club para el 2029, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el viernes. El equipo no ha confirmado el acuerdo, que está pendiente de un examen físico.

Loáisiga, de 32 años, tuvo un excelente 2026 con los D-backs, su primera temporada con Arizona después de pasar sus primeras ocho campañas con los Yankees. En su temporada con 31 años, el nicaragüense registró efectividad de 2.42 en 67.0 entradas y un récord personal de 67 presentaciones. Aunque su tasa de ponches del 18.4% estuvo por debajo del promedio, Loáisiga se destacó a la hora de limitar las bases por bolas (tasa de boletos del 5%) y en generar roletazos (55.8%, percentil 95).

Esa excelente habilidad para producir batazos por el suelo y golpear la zona compensó con creces su tasa de ponches. Debido a esas habilidades, su EFE esperado -- que se basa en la calidad y cantidad de contacto -- fue de 3.01, lo que lo situó en el percentil 89 de todos los lanzadores calificados de Grandes Ligas. Más allá de esas habilidades, Loáisiga también se ubicó en el percentil 98 con una velocidad de salida promedio de 85.2 mph, en el percentil 97 con una tasa de barriles del 3.5% y en el percentil 93 con una tasa de swings a pitcheos fuera de la zona de strike del 35.9%.

Loáisiga lo hace con una impresionante mezcla de cinco lanzamientos, lo cual es raro para un relevista con una recta de gran velocidad. Aproximadamente el 60% de sus pitcheos son sinkers (rectas de dos costuras) que promedian 98 mph o cambios que promedian 91 mph, con ambos lanzamientos complementándose extremadamente bien entre sí. Su sinker hace el trabajo pesado para conseguir roletazos, mientras que el cambio de Loáisiga hace un poco de eso y también engaña a los bateadores.

Éste fue un impresionante cambio para Loáisiga, dado que tuvo un rendimiento irregular en la segunda mitad de su primera etapa con los Yankees, junto con lesiones; se perdió la mayor parte del 2024 debido a una cirugía en el codo.

Información de Theo DeRosa (MLB.com)

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