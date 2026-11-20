La empresaria ya manifestó su aprobación por la intérprete, pero el contenido definitivo de la película permanece sin revelar y sin una fecha oficial de estreno anunciada.

La historia de Martha Stewart llegará al cine con Cate Blanchett como protagonista. La empresaria estadounidense confirmó que la actriz australiana participará en una película biográfica actualmente en desarrollo, aunque todavía desconoce qué episodios de su vida serán incluidos en la narración definitiva.

Stewart, de 85 años, compartió la noticia durante una conversación con Jay Leno celebrada el miércoles en el Yaamava Resort & Casino. Allí explicó que recibió una llamada de Blanchett apenas dos semanas antes y que ambas pudieron hablar sobre el proyecto.

“Recibí una llamada de Cate Blanchett hace dos semanas. Ella y otra persona están escribiendo un libro, una película sobre parte de mi vida. No me dirán exactamente qué parte. Ella me interpretará”, relató la figura televisiva, dejando claro que no conoce todavía el alcance del guion.

Uno de los capítulos que podría aparecer en la producción es el proceso judicial que llevó a Stewart a cumplir una condena en una prisión federal. La propia empresaria planteó esa posibilidad, pero no presentó el argumento como una decisión confirmada por los responsables de la cinta.

“Creo que llega hasta el juicio o el jurado... el juicio y el encarcelamiento. Ella es perfecta para el papel, sería perfecta para interpretarme”, afirmó al expresar su respaldo a Blanchett, cuya elección considera adecuada para representarla en pantalla.

Por ahora no se han anunciado oficialmente el calendario de filmación, la fecha de estreno ni la trama completa. Tampoco se ha precisado qué periodos de la carrera de Stewart ocuparán mayor espacio en la historia cinematográfica.

La posibilidad de una película sobre Martha Stewart había surgido meses antes. En abril, durante una entrevista con Variety, la empresaria reconoció que estaba al tanto de conversaciones relacionadas con una producción inspirada en su trayectoria.

En aquel momento se mencionó Good Thing como posible título, una referencia a una de sus expresiones más conocidas. Según la información publicada entonces, Janicza Bravo, directora de Zola, estaría vinculada a la dirección, mientras Blanchett asumiría el personaje principal.

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Stewart construyó su popularidad alrededor de la cocina, la decoración y los contenidos sobre el hogar. Su actividad se extendió a programas de televisión, publicaciones, libros y productos comercializados en distintos establecimientos de Estados Unidos, consolidando su presencia en la industria del estilo de vida.

Su trayectoria también estuvo marcada por una investigación relacionada con operaciones bursátiles e información privilegiada. En el proceso judicial, fue declarada culpable de conspiración para obstruir la justicia y de proporcionar declaraciones falsas a investigadores federales.

Entre 2004 y 2005 cumplió cinco meses de prisión federal. Años después, abordó esa experiencia en Martha, documental de Netflix dirigido por R. J. Cutler, que incorporó cartas personales escritas durante su reclusión y testimonios sobre las condiciones de ingreso y permanencia en el establecimiento penitenciario.

La empresaria también ha explicado públicamente que aquella etapa modificó su perspectiva sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, sigue sin confirmarse si la futura película profundizará en esa experiencia o la incorporará como parte de un recorrido biográfico más amplio.

Recientemente, Stewart enfrentó críticas por utilizar en Halloween un disfraz inspirado en una persona en situación de calle. Posteriormente ofreció disculpas y reconoció que su elección había sido insensible y que sus primeras explicaciones no resultaron suficientes.

Mientras se conocen nuevas decisiones creativas, la confirmación de Cate Blanchett como Martha Stewart constituye el principal avance público del proyecto.