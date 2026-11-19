La nueva entrega marca también el retorno de una franquicia que llevaba años sin presentar otra película en cines.

Jason Voorhees volverá a las salas de cine con Jason, la nueva película de Viernes 13 que tiene previsto estrenarse mundialmente el 13 de agosto de 2027. El anuncio, realizado el 18 de noviembre, confirmó también el reparto y el cierre del rodaje de una producción que representa el regreso cinematográfico del asesino enmascarado después de la versión estrenada en 2009.

La fecha elegida no es casual: el estreno será un viernes 13, una referencia directa al nombre de la franquicia. Esta producción constituye la decimotercera entrega de la saga, que ha convertido al personaje y su máscara de hockey en símbolos reconocibles del cine de terror.

Una de las principales novedades es el regreso de Steve Miner a la dirección. El cineasta estuvo al frente de Viernes 13 Parte II, estrenada en 1981, y Viernes 13 Parte III, de 1982. Esta última incorporó la máscara de hockey que terminó definiendo la apariencia del asesino en sus posteriores apariciones.

El guion corresponde a David Fliegel, mientras que la financiación y producción están vinculadas con la familia Barsamian, que conserva el control creativo mediante Horror, Inc.. El proyecto se desarrolla como una producción independiente.

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El nuevo rostro detrás de la máscara será Schuyler White, actor, especialista en efectos y coordinador de escenas de riesgo. White ya interpretó a Jason en Sweet Revenge, cortometraje creado para celebrar los 45 años de la franquicia, por lo que conoce las exigencias físicas del personaje.

Robbie Barsamian, representante de Horror, Inc., explicó a Deadline los criterios que guiaron su selección: “Pasamos meses pensando cómo crear al Jason más aterrador e imponente y quién realmente merecía llevar la máscara. Más allá de su imponente presencia física, sabíamos que Schuyler entendía qué hace funcionar a Jason y que tenía la ética de trabajo y el respeto genuino por esta franquicia necesarios para hacerlo bien”.

Para preparar su interpretación, White aumentó aproximadamente 14 kilos de masa muscular y estudió el trabajo de quienes encarnaron al asesino anteriormente. El intérprete mide 1,96 metros y el equipo recurrió a ángulos de cámara específicos para reforzar su presencia física.

Barsamian anticipó el resultado con una afirmación: “Esta será la versión más intimidante de Jason que se haya visto en pantalla”.

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La protagonista femenina será Natalie Alyn Lind, encargada de interpretar a Lauren, la joven superviviente de la historia. La actriz ha participado en producciones como Dutton Ranch, The Goldbergs y Big Sky.

Sobre su incorporación, Barsamian destacó: “Natalie no solo es una excelente actriz y una trabajadora incansable, sino también una de las mayores entusiastas del terror y fanáticas de esta franquicia”. El productor también manifestó expectativas sobre el lugar que podría ocupar su personaje entre las protagonistas de la saga.

El elenco incluye a Matt Cornett como Asher, Lilia Buckingham como Madison, John Owen Lowe como Jake, Summer Madison como Emily y Selena Turner como Olive. También participarán Matthew Keoni Sato como Lucas, Brook Sill como Zoe, Guillermo Díaz como Rick, Johnell Young como Frank, Sencere M. Brown como Chase y Bryan Gael Guzman como Dylan.

Aunque se conocen los personajes principales y los responsables de la producción, todavía no se han divulgado detalles específicos de la trama. La confirmación del final del rodaje y del estreno permite situar el regreso de Viernes 13 en el calendario cinematográfico de 2027, con un nuevo intérprete para Jason y un director ligado a los primeros años de la franquicia.