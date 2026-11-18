La artista recordó su interés por interpretar canciones en español siempre que encajen con el repertorio del espectáculo.

Jennifer Lopez protagonizó un momento de humor durante una conversación pública en Nueva York, cuando un espectador hizo un comentario sobre sus cuatro divorcios. Lejos de incomodarse, la cantante y actriz reaccionó entre carcajadas, celebró la ocurrencia y hasta consideró convertir la frase en el diseño de una camiseta.

El episodio ocurrió el domingo 15 de noviembre, durante un encuentro en 92NY en el que Lopez conversó con la actriz Rachel Zegler. La actividad formaba parte de la promoción de The JLo Show: Live in Las Vegas, una producción cinematográfica basada en su espectáculo de residencia en esa ciudad.

Mientras hablaban de las canciones que integran el espectáculo, surgió El Anillo, tema en español que Lopez lanzó en 2018. La letra aborda el deseo de recibir una propuesta de matrimonio, por lo que la conversación derivó hacia las experiencias sentimentales de la artista y sus anteriores relaciones.

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Al referirse a los matrimonios y las separaciones, Lopez reconoció: “Es una parte importante de mi historia”. Entonces recordó ante los asistentes que se había casado y divorciado cuatro veces, comentario que dio pie a la intervención espontánea de un integrante del público.

“¡Tienes seis dedos más!”, gritó el espectador. La ocurrencia provocó una reacción inmediata: Lopez señaló hacia la persona que había hablado, golpeó el suelo con los pies y comenzó a reír. “¡Dios mío, es lo más gracioso que he oído en mi vida!”, exclamó.

La broma jugaba con la idea de los anillos matrimoniales y los dedos disponibles para llevarlos. El intercambio continuó cuando Rachel Zegler sugirió que aquella frase podía imprimirse en una prenda. “Es una camiseta”, comentó la actriz. Lopez coincidió: “Esa es una camiseta. ‘Tengo seis dedos más’. ¡Qué gracioso!”.

El video de la escena circuló posteriormente en redes sociales, donde el comentario y la reacción de la artista se convirtieron en el centro de atención. La conversación permitió abordar con ligereza un tema que ha acompañado durante años su trayectoria pública.

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El primer matrimonio de Jennifer Lopez fue con Ojani Noa, en 1997, y duró once meses. En 2001 se casó con el bailarín Cris Judd, aunque la pareja inició los trámites de divorcio al año siguiente. Posteriormente contrajo matrimonio con Marc Anthony en 2004.

La relación con Marc Anthony fue la más prolongada de sus cuatro matrimonios. Juntos tuvieron a los mellizos Max y Emme, actualmente de 18 años, y su divorcio quedó formalizado en 2014. Su cuarta boda fue con Ben Affleck, con quien había mantenido un compromiso a comienzos de los años 2000.

Tras retomar su relación, Lopez y Affleck se casaron en Las Vegas en julio de 2022 y celebraron otra ceremonia en Georgia un mes después. La cantante solicitó el divorcio en agosto de 2024 y la separación se formalizó en 2025.

Durante la charla, Lopez también explicó que las canciones de su espectáculo representan distintas etapas de su vida. “Cuando vean el show, si tienen la oportunidad de verlo otra vez en Acción de Gracias —lo que espero que hagan—, tienen que ver cómo cada canción cuenta esta parte de la historia”, señaló.

La versión cinematográfica del concierto llegará a las pantallas durante Acción de Gracias. Mientras tanto, la inesperada intervención del público dejó uno de los momentos más comentados de la conversación con Zegler: una broma sobre los divorcios que Lopez recibió con entusiasmo y convirtió en una posible idea para una camiseta.