Mientras se define el curso del proceso, Vargas y su compañía afrontan una indemnización millonaria por una canción que lleva décadas formando parte del repertorio popular del merengue.

Wilfrido Vargas enfrenta una condena judicial en República Dominicana por los derechos de autor de El baile del perrito, uno de los merengues más conocidos de su repertorio. Un tribunal determinó que el músico Juan Valdez Ybet participó en la creación de la canción como coautor y no únicamente como arreglista, tal como había sido reconocido durante décadas.

La decisión obliga, en primera instancia, al cantante y a su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, a indemnizar al compositor con 14 millones de pesos dominicanos. La suma corresponde a una demanda por la falta de reconocimiento de aportes creativos en la letra y la melodía de una parte de la obra.

El fallo fue emitido el 28 de octubre de 2026 por la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La sentencia acogió parcialmente las reclamaciones de Valdez, quien había solicitado inicialmente 100 millones de pesos dominicanos.

De los 14 millones establecidos, 12 millones corresponden a daños morales y dos millones a daños patrimoniales. El tribunal consideró que la falta de reconocimiento afectó la trayectoria y reputación profesional del demandante, mientras que las consecuencias económicas resultaban difíciles de cuantificar después de tantos años de circulación de la canción.

La controversia se concentró en la denominada parte B de El baile del perrito. Según la resolución, Valdez contribuyó a su composición musical y a la letra. La defensa de Vargas sostenía que su intervención se había limitado a los arreglos, función por la cual ya aparecía acreditado en el álbum Itinerario.

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Entre las pruebas examinadas figuró una antigua grabación en casete, posteriormente digitalizada, con conversaciones de trabajo entre Wilfrido Vargas, Juan Valdez y Frantoni Santana. Ese registro permitió revisar cómo se desarrolló una sección del tema y qué aportaciones realizó cada participante durante su elaboración.

También se valoraron testimonios de músicos y referencias contenidas en un libro autobiográfico del propio Vargas. Con esos elementos, la jueza concluyó que el trabajo de Valdez trascendió los arreglos y merecía reconocimiento como contribución autoral, de acuerdo con la legislación dominicana sobre propiedad intelectual.

Otro argumento de la defensa fue que la reclamación debía considerarse prescrita, dado que habían transcurrido más de tres décadas desde la creación de la obra. Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación al señalar que los derechos morales de autor son imprescriptibles conforme a la Ley 65-00.

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La canción, difundida desde finales de los años ochenta, alcanzó popularidad en República Dominicana y otros países latinoamericanos. Precisamente esa extensa circulación fue considerada al evaluar las consecuencias de que Valdez no figurara formalmente como coautor durante el periodo de explotación comercial.

Aunque el compositor también pidió que su nombre se incorporara a registros de editoras, sociedades de gestión y plataformas digitales, el tribunal no concedió esa solicitud porque fue introducida posteriormente y no en la demanda inicial. La sentencia sí dispuso otras medidas, incluida la publicación de su parte resolutiva.

La resolución todavía puede ser apelada. El plazo ordinario es de un mes contado desde la notificación, cuya fecha exacta no se había establecido públicamente. Por tanto, la condena corresponde a una decisión de primera instancia y no debe presentarse como un fallo definitivo.

El caso coloca nuevamente bajo atención la autoría de El baile del perrito y la participación de quienes trabajaron en su creación.