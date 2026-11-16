Mafe Achurra y Diego de Obaldía celebran el baby shower de Anastasia inspirado en El Cascanueces

La pareja celebró el baby shower de su hija con una decoración inspirada en el ballet El Cascanueces , mientras se prepara para recibir a la nueva integrante de la familia.

Panamá/La espera de Anastasia reunió a Diego de Obaldía y María Fernanda Achurra, conocida como Mafe, con familiares, amigos y personalidades del entretenimiento panameño.

La celebración tuvo como concepto A Little Sugar Plum, una referencia al Hada de Azúcar, personaje de la reconocida obra. Los tonos rosados, los arreglos florales y las coronas formaron parte de una ambientación de fantasía, en la que el nombre de Anastasia ocupó un lugar destacado.

La propuesta combinó elementos de cuento de hadas con una atmósfera invernal. Cada detalle giró alrededor de la llegada de la pequeña, cuyo nacimiento se aproxima, y permitió que los invitados compartieran con los futuros padres una jornada dedicada a esta etapa familiar.

Mafe también se sumó al concepto visual con un vestido rosado que armonizaba con la decoración. En las imágenes difundidas de la reunión apareció sonriente y acariciando su vientre, mientras disfrutaba de los preparativos realizados para celebrar a su hija.

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Por su parte, el presentador y creador de contenido Diego de Obaldía compartió su emoción a través de las redes sociales. Al referirse al encuentro, lo describió como “una noche mágica para homenajear a las dos reinas de mi vida”, en alusión a su esposa y a Anastasia.

Las publicaciones relacionadas con la fiesta recibieron felicitaciones de seguidores y figuras del espectáculo local. Entre los mensajes sobresalió el del actor y comediante Elmis Castillo, amigo de la pareja, quien dedicó unas palabras especialmente a Mafe por la próxima llegada de su hija.

“Hoy parecías una princesa salida de un cuento, Y ahora viene una nueva princesa a tu reino, no para quitarte el trono, sino para enseñarte que el amor es lo único que se multiplica cuando se comparte. ¡Felicidades por tu baby shower! Que esta nueva historia sea la más hermosa de tu vida”, escribió Castillo.

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La dedicatoria retomó la imagen de princesa presente en la temática del evento y la relacionó con el vínculo que comenzará una nueva etapa cuando nazca Anastasia. Su mensaje circuló entre las reacciones a las fotografías compartidas de la celebración.

El encuentro también tuvo repercusión en la farándula panameña, donde la noticia se sumó a otras celebraciones familiares conocidas durante el fin de semana. Sin embargo, en el caso de Diego y Mafe, la atención se concentró en la temática elegida, la presencia de sus seres queridos y los mensajes dirigidos a la futura madre.

La pareja ha compartido públicamente su entusiasmo por la llegada de Anastasia, y el baby shower ofreció otra oportunidad para mostrar esa expectativa. Las fotografías permitieron apreciar la decoración y algunos momentos del festejo, sin que se difundiera una fecha exacta para el nacimiento.

El nombre de la niña, presente en los detalles de la fiesta, se convirtió en el centro de una reunión que combinó referencias al ballet con los tradicionales preparativos para recibir a un bebé. La estética de Sugar Plum estuvo presente tanto en el vestuario de Mafe como en los adornos.

La elección de una temática inspirada en El Cascanueces dio unidad a la celebración, desde los colores hasta los accesorios, y convirtió el encuentro en un homenaje a la niña que esperan.

Así, Diego de Obaldía y Mafe Achurra compartieron con sus allegados una celebración dedicada a Anastasia, acompañados por mensajes de cariño y felicitaciones antes de convertirse en padres de la pequeña.