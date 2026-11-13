Panamá destaca en los Latin Grammy 2026 con Eddy Lover, Erika Ender, Omar Alfanno y Los Rabanes

Erika Ender también estuvo presente en Las Vegas y participó en encuentros relacionados con la premiación.

El talento panameño tuvo una presencia destacada en los Latin Grammy 2026, celebrados el 12 de noviembre en Las Vegas. Eddy Lover, Erika Ender, Omar Alfanno y Emilio Regueira, líder de Los Rabanes, participaron en las actividades de la semana y llegaron a la alfombra roja, donde representaron distintas generaciones y estilos de la música de Panamá.

Uno de los protagonistas fue Eddy Lover, cuyo nombre figuró entre los nominados a Mejor Interpretación Urbana por Dile Luna, colaboración con la colombiana Karol G incluida en el álbum Tropicoqueta. La candidatura llevó al intérprete panameño a una de las categorías de la ceremonia y marcó un nuevo capítulo de su trayectoria.

El cantante, cuyo nombre es Eduardo Mosquera Salcedo, también participó en encuentros y entrevistas durante su estancia en Las Vegas. En esas conversaciones recordó sus comienzos y la repercusión de Perdóname, canción que grabó junto a La Factoría y que contribuyó a su reconocimiento en Panamá y otros países latinoamericanos.

Entre las actividades a las que asistió estuvo el homenaje a Daddy Yankee, distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. La celebración reunió a músicos y representantes de la industria antes de la entrega principal de premios.

Otro momento relevante para Panamá llegó con Omar Alfanno, quien recibió el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy por su trayectoria como compositor y su contribución a la música latina y tropical. El reconocimiento le fue entregado por su colega y amigo Gilberto Santa Rosa durante la gala de Premios Especiales.

En su discurso, Alfanno agradeció a los intérpretes que confiaron en sus composiciones cuando todavía buscaba abrirse camino: “Si los artistas que decidieron grabar mis canciones hubieran estado en un cajoncito en el fondo de mi guitarra, ellos merecen todo mi respeto, todo mi aplauso, toda mi admiración, porque se atrevieron a creer cuando nadie creía en mí”.

El compositor, originario de Santiago de Veraguas, cuenta con cinco décadas de trabajo y canciones interpretadas por figuras como Marc Anthony, Jerry Rivera, Willie Colón y Luis Enrique. Su reconocimiento se sumó a una ceremonia especial que también distinguió a Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichi Peralta.

La cantautora Erika Ender celebró los diez años de Leading Ladies of Entertainment, iniciativa que reconoce la contribución de mujeres a la industria. Durante la actividad, su nombre apareció junto a 2017, año en que recibió esa distinción.

Por su parte, Emilio Regueira y Los Rabanes aprovecharon la semana para encontrarse con otros artistas. Compartieron con Ender una interpretación de Viva Panamá, coincidieron con Eddy Lover y acompañaron a Alfanno durante las actividades dedicadas a su trayectoria.

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La banda, originaria de Chitré, continúa celebrando más de tres décadas de carrera con su gira Tres Décadas, Una Actitud. Durante su recorrido por Estados Unidos también visitó el Paseo de la Fama de Hollywood y participó en encuentros musicales en Las Vegas.

Los Rabanes ganaron un Latin Grammy en 2007 por Kamikaze y actualmente promocionan Máskara, su decimonovena producción discográfica. Su presencia junto a otros artistas panameños permitió reunir experiencias de la música urbana, la composición y el rock.

La alfombra roja y las actividades de los Latin Grammy 2026 mostraron así la participación de artistas de Panamá, tanto entre los nominados como entre los homenajeados e invitados, con Eddy Lover, Erika Ender, Omar Alfanno y Emilio Regueira como representantes de esa presencia musical en esta edición.