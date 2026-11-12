Meta desactiva las cuentas de Russell Brand en Instagram y Facebook tras su condena por delitos sexuales

Las cuentas de redes sociales de Russell Brand en plataformas propiedad de Meta fueron desactivadas después de que el artista británico recibiera una condena de diez años y medio de prisión por delitos sexuales. La medida afecta su presencia en Instagram y Facebook, mientras su perfil en X permanece activo.

La decisión se conoció después de que Brand, de 51 años, fuera declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. El proceso judicial involucró a cuatro mujeres y hechos cometidos entre 2004 y 2009, según la información divulgada sobre la sentencia dictada a principios de esta semana.

El artista se encuentra actualmente en prisión. Se espera que cumpla aproximadamente siete años de la condena tras las rejas antes de acceder a la libertad condicional, de acuerdo con los términos informados sobre su situación penitenciaria.

La desaparición de sus cuentas en las plataformas de Meta generó una reacción desde X, la red social que pertenece a Elon Musk y donde Brand todavía mantiene presencia. El jueves por la noche apareció un mensaje que cuestionaba directamente la medida adoptada por la compañía tecnológica.

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“Según @meta, nunca existió Russell Brand”, señalaba la publicación, que también incluía la frase “Gracias a Dios por @elonmusk” y terminaba con “Manténganse al tanto”. El contenido iba acompañado de imágenes que parecían mostrar la desactivación de su cuenta de Instagram.

Aunque el mensaje apareció en su perfil de X, la información disponible no establece quién lo redactó o publicó mientras Brand permanece encarcelado. Tampoco se precisa si la desactivación de sus cuentas de Meta tendrá carácter permanente.

Las normas comunitarias de Meta contemplan restricciones y eliminaciones de perfiles cuando considera que representan un riesgo para sus plataformas. La compañía explica que esas disposiciones buscan “mantener un entorno seguro y fomentar la libre expresión”, y permiten actuar frente a cuentas consideradas “perjudiciales para la comunidad”.

Entre los perfiles comprendidos en esas reglas se encuentran los pertenecientes a personas condenadas por delitos sexuales. Esa disposición ofrece contexto sobre la desactivación de las cuentas del artista después del fallo judicial, aunque el material disponible no incluye una declaración individual de Meta sobre su caso.

La situación también recuerda las medidas que otras plataformas adoptaron anteriormente respecto a la actividad digital de Brand. En 2023, después de una investigación periodística que dio a conocer acusaciones sobre su comportamiento, YouTube suspendió la posibilidad de obtener ingresos publicitarios mediante sus canales.

La plataforma argumentó entonces que la medida respondía a una infracción de su “política de responsabilidad del creador” y explicó que buscaba “proteger” a sus usuarios. Brand negó las acusaciones que se difundieron en aquella investigación, anterior al proceso que terminó con su condena.

La sanción de YouTube afectó la monetización de sus contenidos, mientras que la actuación reciente de Meta implica la desactivación de cuentas en dos redes sociales. Se trata de medidas diferentes, tomadas en momentos distintos y bajo las respectivas políticas de cada compañía.

Por ahora, X continúa siendo la plataforma en la que permanece visible un perfil asociado con Brand. La publicación difundida allí después de la desactivación de Instagram y Facebook refleja una reacción crítica hacia Meta y una referencia favorable al propietario de X.

Hasta ahora, no se ha informado de una suspensión equivalente de su perfil en plataforma X.

La desactivación de sus perfiles añade una consecuencia en su presencia digital, sin modificar la sentencia ni el tiempo de reclusión comunicado.