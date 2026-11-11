Keira Knightley: El vestido verde en Expiación será puesto en subasta

El resultado de la próxima puja determinará cuánto están dispuestos a pagar los compradores por el vestido que acompañó una de las escenas centrales de Expiación .

Uno de los vestuarios más recordados del cine romántico volverá a cambiar de propietario. El vestido verde esmeralda que lució Keira Knightley en la película Expiación (Atonement), estrenada en 2007, será subastado el próximo 9 de diciembre en Londres, casi veinte años después de su aparición en pantalla.

La casa Christie’s estima que la prenda podría venderse por hasta 120.000 libras esterlinas, equivalentes aproximadamente a 161.000 dólares. Se trata de un diseño de seda, con espalda descubierta, creado por Jacqueline Durran para una secuencia fundamental de la historia dirigida por Joe Wright.

En la película, Knightley interpreta a Cecilia Tallis, quien protagoniza un encuentro romántico con Robbie Turner, personaje encarnado por James McAvoy. Ambos expresan sus sentimientos en la biblioteca de una residencia, después de semanas de tensión amorosa. El vestido se convirtió en un elemento visual asociado a esa escena.

Durran explicó en una entrevista publicada en 2017 que el equipo conocía la importancia de aquel momento. “Cuando empezamos a hacer la película, todos sabíamos que era un momento crucial y que tenía que ser un vestido memorable”, recordó la diseñadora.

La creación exigía responder a indicaciones específicas del director. Wright quería una falda amplia, movimiento en el borde inferior y un resultado espectacular. También pidió que el vestido fuera verde, aunque dejó a Durran la elección de la tonalidad definitiva.

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Para conseguir una apariencia ligera, la diseñadora recurrió a una tela fina y evitó estructuras rígidas. Consultó referencias de moda de las décadas de 1920 y 1930, periodo que inspiró la ambientación del largometraje, y seleccionó características que consideró adecuadas para Knightley.

El color también contribuyó a su reconocimiento. Caroline Young, autora de un libro sobre la historia de los colores en la moda, explicó que el verde mantiene asociaciones culturales con las relaciones sentimentales intensas y los romances prohibidos. Asimismo, destacó la silueta fluida y los tirantes delicados del diseño.

La relevancia de la pieza trascendió su aparición cinematográfica. Thais Hitchins, responsable de ventas de Christie’s en Londres, la describió como “un emblema del deseo, la lujuria y el romance desgarrador”, al referirse a su conexión con la historia narrada en la película.

El vestido ya había salido al mercado anteriormente. En 2008 fue vendido mediante una subasta benéfica, después de retirarse del archivo de producción. Desde entonces permaneció en una colección privada de Estados Unidos, según informó un representante de Christie’s.

La casa de subastas considera que podría atraer tanto a coleccionistas particulares como a museos e instituciones interesados en conservar objetos relevantes para la historia del cine y del diseño de vestuario. No obstante, todavía resulta imposible anticipar quién presentará la oferta ganadora.

La venta forma parte de Love & Lust: A Literary Guide, una subasta que reunirá piezas vinculadas con el amor y la literatura. Entre los objetos anunciados aparecen ilustraciones originales de carteles de Metrópolis y Drácula, correspondencia del almirante Horatio Nelson y un vestuario utilizado por la bailarina Margot Fonteyn.

Las prendas cinematográficas cuentan con antecedentes de ventas millonarias. En 2006, el vestido negro diseñado por Givenchy para Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes alcanzó 467.200 libras en Christie’s, mientras que una prenda utilizada por Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó obtuvo 137.000 dólares en 2015.

La estimación anunciada representa una expectativa de venta, no un precio asegurado, pues la cifra definitiva dependerá de las ofertas recibidas por los participantes.