Rubén Blades agradece a Barranquilla tras emotivo concierto en Viva la Salsa 2026

A ellos se sumó el mensaje posterior de Blades, dedicado a quienes lo recibieron en el festival colombiano, durante una jornada dedicada a celebrar este legado musical.

El cantante panameño Rubén Blades compartió un mensaje de agradecimiento después de su presentación en el Festival Viva la Salsa 2026, celebrado el 7 de noviembre en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, Colombia. El artista destacó el cariño recibido durante una noche en la que interpretó canciones emblemáticas de su repertorio y recordó sobre el escenario a Héctor Lavoe.

A través de sus redes sociales, Blades se dirigió a quienes asistieron al espectáculo y expresó lo que significa para él continuar encontrándose con diferentes públicos gracias a su carrera musical. Su publicación puso el énfasis en la cercanía con los seguidores y en la posibilidad de seguir compartiendo salsa después de décadas de trayectoria.

“¡MUCHAS GRACIAS! La música me ha permitido conocer lugares y personas increíbles. Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, mi gente bella. Seguimos haciendo salsa. ¡Epaa!”, escribió el intérprete en sus plataformas digitales tras su paso por la capital del Atlántico.

El concierto reunió a Blades con la Roberto Delgado Big Band, agrupación que lo acompañó durante su actuación. Juntos presentaron un repertorio que incluyó composiciones conocidas por varias generaciones de aficionados a la salsa, en un escenario que congregó a seguidores del género para una nueva edición del festival.

Uno de los momentos destacados llegó cuando el músico interpretó “Soy el cantante”, canción asociada a Héctor Lavoe. La interpretación constituyó un homenaje al recordado salsero puertorriqueño, cuya voz ocupa un lugar importante en la historia de la música latina. El momento fue compartido en publicaciones de medios y asistentes al encuentro.

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Blades también cantó “Amor y control”, una de las piezas más reconocidas de su discografía. La canción, que aborda los vínculos familiares y la solidaridad frente a situaciones difíciles, fue coreada por asistentes en el Romelio Martínez, según los registros difundidos de la presentación.

La participación del panameño formó parte de una programación dedicada a reunir grandes nombres de la salsa en Barranquilla. El Festival Viva la Salsa convirtió al estadio en punto de encuentro para los seguidores de un género con una larga tradición en Colombia y una presencia especialmente significativa en la vida musical de la ciudad.

En ese contexto, el agradecimiento de Blades no se centró únicamente en la respuesta del público durante las canciones. El artista recordó que la música le ha permitido conocer lugares y personas, una experiencia que vinculó directamente con la acogida que recibió en Barranquilla.

Rubén Blades ha desarrollado una carrera como cantante, compositor y actor, con canciones que combinan ritmos bailables y relatos sobre experiencias humanas y sociales. Su repertorio incluye temas que siguen presentes en conciertos y encuentros salseros, donde conviven oyentes que lo acompañan desde hace años y nuevas generaciones.

Su trabajo con Roberto Delgado y su orquesta también ha sido parte de sus presentaciones internacionales. En Barranquilla, esa colaboración permitió llevar al escenario arreglos para una formación numerosa y acompañar las interpretaciones que marcaron la velada.

Tras el espectáculo, el músico eligió sus cuentas oficiales para hacer llegar un reconocimiento a los asistentes. El mensaje incluyó una frase que resume su continuidad artística: “Seguimos haciendo salsa”, una expresión con la que cerró su agradecimiento junto a su característico saludo.

La actuación del 7 de noviembre dejó así dos momentos centrales en los registros compartidos: el homenaje a Lavoe y la interpretación de “Amor y control”.