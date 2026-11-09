La India pasa por Panamá y causa curiosidad con su particular maleta

La cantante también agradeció el cálido recibimiento sin abandonar el tono alegre de su mensaje.

La cantante puertorriqueña La India, reconocida internacionalmente como “La Princesa de la Salsa”, llamó la atención de sus seguidores con un video grabado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras se encontraba en tránsito en ciudad de Panamá, procedente de Barranquilla, Colombia.

En las imágenes aparece sentada sobre una maleta de ruedas que se desplaza por el aeropuerto como un pequeño vehículo, una escena que despertó curiosidad por la particular manera en que decidió transportar su equipaje.

En las imágenes también se observan los pollerines tricolor en algunas de las tiendas del aeropuerto, como homenaje al Mes de la Patria.

La artista compartió el momento en sus redes sociales después de participar en Viva La Salsa, espectáculo realizado el 7 de noviembre de 2026 en el estadio Romelio Martínez. En el concierto figuraron también reconocidos intérpretes del género, entre ellos Rubén Blades, Óscar D’León, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

Lejos de presentar su partida como una despedida apresurada, la intérprete acompañó el video con un mensaje cargado de humor y agradecimiento hacia quienes la recibieron en la ciudad colombiana.

“¡Barranquilla, la que tiene prisa es la maleta! Que si fuera por mí, yo me quedaba un ratito más. Gracias por tanto cariño, mi gente. ¡Los quiero! ”, escribió en la publicación.

El comentario convirtió el funcionamiento de su equipaje en el centro de la anécdota. La cantante aparece utilizando la maleta como asiento mientras esta avanza, en lugar de arrastrarla de la manera habitual. El contraste entre la rutina de un aeropuerto y el inesperado medio de transporte contribuyó a que el video circulara entre usuarios interesados tanto en la artista como en el curioso dispositivo.

Varios seguidores panameños reconocieron el Aeropuerto de Tocumen y que La India había pasado por Panamá; incluso la animaron a quedarse unos días en el istmo.

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Detrás de esta escena cotidiana se encuentra una de las figuras más conocidas de la música tropical latinoamericana. Su nombre completo es Linda Bell Viera Caballero. Nació el 9 de marzo de 1969 en Puerto Rico y creció en Nueva York, donde estuvo expuesta a distintas corrientes musicales que influyeron en sus primeros pasos profesionales.

Antes de alcanzar notoriedad dentro de la salsa, exploró sonidos vinculados con el freestyle, el dance y el house. Esa experiencia precedió una etapa decisiva de su carrera: su trabajo con el pianista Eddie Palmieri, con quien desarrolló una propuesta que permitió destacar la potencia y expresividad de su voz dentro del repertorio salsero.

Durante los años noventa consolidó su popularidad con interpretaciones que continúan identificándose con su trayectoria. Entre ellas sobresalen “Ese hombre”, “Dicen que soy”, “Nunca voy a olvidarte” y “Sedúceme”. También alcanzó amplia difusión con “Vivir lo nuestro”, su colaboración con Marc Anthony, convertida en una referencia para los seguidores de la salsa romántica.

Su vínculo artístico con Celia Cruz ocupa igualmente un lugar destacado en su historia. La legendaria cantante cubana la llamó “La Princesa de la Salsa”, sobrenombre que terminó formando parte de su identidad pública y de la manera en que sus admiradores la reconocen.

A lo largo de varias décadas, La India ha mantenido presencia en escenarios internacionales y ha recibido reconocimientos por su contribución musical. En 2024 fue homenajeada como Pionera durante Billboard Mujeres Latinas en la Música, distinción dedicada a resaltar su trayectoria y su influencia dentro de la industria.