Muere JinsTravel en Bolivia: el youtuber surcoreano fue atropellado mientras recorría el mundo en bicicleta

El accidente ocurrió el 4 de noviembre de 2026 en El Alto , donde el ciclista realizaba una etapa de su recorrido por Sudamérica.

El creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en internet como JinsTravel, murió a los 33 años después de ser atropellado por un camión de carga mientras viajaba en bicicleta por Bolivia.

La noticia puso fin al proyecto de un viajero que desde 2020 compartía sus aventuras en YouTube. Sus publicaciones documentaban rutas, paisajes y experiencias de distintos países, con la bicicleta como principal medio de transporte. Al momento de su fallecimiento, su canal reunía aproximadamente 66.000 suscriptores.

Según informó el medio boliviano UNITEL, el atropellamiento ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana. Cho circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un vehículo de carga de grandes dimensiones. Personas que presenciaron lo sucedido se acercaron para intentar ayudarlo, pero las heridas fueron graves y el creador de contenido murió en el lugar.

Los primeros reportes señalaron que el conductor del camión abandonó la escena tras la colisión. Las autoridades consiguieron localizarlo y detenerlo varias horas después, mientras avanzaban las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información difundida por SBS News, el conductor declaró durante las investigaciones iniciales que no había visto la bicicleta antes del impacto. También se informó que la prueba de alcoholemia realizada al hombre resultó negativa. Estos elementos forman parte de las actuaciones preliminares y la investigación continúa para determinar las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.

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Antes de llegar a Bolivia, JinsTravel había recorrido diferentes regiones del planeta. Su proyecto audiovisual comenzó en 2020 y lo llevó por países de Europa, África y América del Norte, además de otras zonas. A través de las grabaciones mostraba tanto los lugares que visitaba como las experiencias que encontraba durante sus desplazamientos.

En los meses anteriores a su muerte, el viajero se encontraba explorando Sudamérica. Su itinerario había comenzado en México y posteriormente incluyó destinos como Perú y Bolivia, donde ocurrió el accidente que interrumpió su travesía.

Su última publicación en YouTube apareció el 30 de octubre de 2026. En ese video registró parte de su paso por la cordillera de los Andes, en territorio peruano. La grabación quedó como el último testimonio audiovisual que compartió en su canal antes de fallecer.

El 5 de noviembre, una persona cercana a Cho comunicó públicamente su muerte a través de ese mismo canal, con autorización de la familia. En el mensaje recordó la preparación que había dedicado el joven a su proyecto de recorrer el mundo y agradeció el acompañamiento recibido durante el viaje.

“Jin-woo se preparó meticulosamente para el viaje de sus sueños durante muchos años y grabó cada momento de su recorrido en video para compartirlo con todos ustedes. Creemos que su viaje nunca fue solitario, gracias a las personas que conoció en el camino y a los suscriptores que lo apoyaron desde la distancia”, expresó.

Tras el fallecimiento comenzaron los preparativos de los servicios funerarios en Bolivia, con apoyo de la Embajada de Corea del Sur. Los familiares solicitaron respeto durante este proceso y pidieron evitar la difusión de rumores, imágenes o videos del atropellamiento.

Mientras las autoridades investigan el hecho, el canal de JinsTravel conserva los registros de los viajes que realizó durante seis años, incluido su último recorrido por los Andes peruanos.

La solicitud familiar también busca que la información sobre el siniestro se mantenga vinculada a los resultados oficiales de la investigación, sin atribuir responsabilidades definitivas antes de que concluyan las diligencias correspondientes.