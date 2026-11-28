El Alavés corta una racha de nueve derrotas seguidas en el Bernabéu y deja al Real Madrid sin su mejor arranque en casa desde 2010-11.

Panamá/El Deportivo Alavés firmó una histórica victoria 2-1 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y puso fin a una racha de nueve derrotas consecutivas en ese escenario.

Los merengues desperdiciaron la oportunidad de abrir una temporada de LaLiga con siete triunfos seguidos como locales, algo que no ocurre desde la campaña 2010-11.

El conjunto vasco golpeó primero con un gol de Toni Martínez (22'). Una vez más, el club merengue empezó perdiendo el partido, pero esta vez no pudo remontar. Ángel Pérez (61') amplió la ventaja para el Alavés y Kylian Mbappé (64') descontó tres minutos después, aunque el empate nunca llegó. Para complicar aún más la noche, Jude Bellingham fue expulsado con tarjeta roja al minuto 88.

Con este resultado, el Madrid se queda sin poder recuperar el segundo puesto, que le arrebató el Atlético de Madrid tras su victoria 3-2 sobre el Elche en el partido anterior de este sábado.

Dominio sin premio

Las estadísticas reflejan un partido de claro dominio local que no se tradujo en el marcador. El Madrid tuvo el 74% de posesión frente al 26% del Alavés, y lo superó en remates (24 a 8), remates a puerta (7 a 2) y córners (13 a 1). Además, tuvo 75 toques en el área rival por apenas 20 de su oponente.

En los números esperados, el Madrid generó 2.01 goles esperados (xG) contra 1.41 del Alavés, que fue más efectivo: aprovechó dos de sus dos grandes ocasiones, mientras que los locales fallaron las tres que tuvieron. Los de casa también estrellaron un balón en el poste.

El Madrid fue superior en el manejo del balón, con 652 pases (90% de precisión) frente a 233 del Alavés (67%), y generó 21 pases clave contra 6. Sin embargo, de sus 41 centros, solo 8 (20%) encontraron destino.

Mbappé, el mejor

Kylian Mbappé fue el mejor jugador del partido según Flashscore, jugó 90 minutos, con una calificación de 8.6. El francés, además del gol, disparó cinco veces (cuatro a puerta), generó tres pases clave y creó una gran ocasión. Completó 4 de 8 regates y tuvo 18 toques en el área rival. Su gol llegó con una finalización de calidad: 0.70 de xGOT sobre una ocasión de 0.30 de xG.