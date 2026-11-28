Pochettino fue llamado este mes como salvador tras el despido de Michael Carrick , pero desde su llegada hace diez días no ha podido encontrar la fórmula para poner en pie a este mastodonte del fútbol europeo.

Manchester, Reino Unido/El Manchester United continuó su caída libre con una humillante derrota 4-0 ante el Brentford este sábado en el primer partido en casa de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, en la 12ª jornada de Premier League.

El técnico argentino debutó en el puesto el pasado domingo, con otra derrota 4-0 en el campo del Liverpool, y el miércoles empató 2-2 como visitante ante el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones europea.

Penúltimos clasificados (19º) y en zona de descenso, los Red Devils tienen solo ocho puntos después de doce jornadas y cuentan con apenas uno de ventaja sobre el colista Crystal Palace, que lo adelantará si gana el domingo al Hull (12º).

Acabe la fecha siendo último o penúltimo, la situación es en cualquier caso alarmante para un club histórico como el United, que ha sido veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa.

Pochettino fue llamado este mes como salvador tras el despido de Michael Carrick, pero desde su llegada hace diez días no ha podido encontrar la fórmula para poner en pie a este mastodonte del fútbol europeo.

El argentino, de 54 años, dejó el cargo de seleccionador de Estados Unidos, que ocupaba desde 2024, para asumir las riendas del coloso de Mánchester, que sigue a la deriva.

- Abucheos de los hinchas -

Un doblete de Callum Wilson en la primera mitad (19', 32') puso al Brentford con una buena ventaja.

En la segunda mitad los visitantes se limitaron a gestionar la superioridad, antes de conseguir sus dos zarpazos definitivos gracias al noruego Kristoffer Ajer (82') y al alemán Kevin Schade (90+1').

El United se vino abajo anímicamente con el primer gol de Wilson, ya que hasta entonces estaba dando muy buena imagen, con un cabezazo al larguero de Harry Maguire (8') y otras dos buenas ocasiones, del portugués Bruno Fernandes (11') y el danés Patrick Dorgu (18'), ambas también de cabeza.

En la segunda mitad los mancunianos tuvieron una mejoría en busca de reengancharse al partido, pero el gol de Ajer, el tercero del Brentford, les hizo bajar definitivamente los brazos bajo la lluvia.

La fragilidad defensiva está siendo muy preocupante para un United que es el equipo más goleado de la Premier, con 27 tantos recibidos, igualado con el Crystal Palace.

- Confianza "en un punto bajo" -

Con el pitido final, un Pochettino cariacontecido fue a saludar al técnico rival, el irlandés Keith Andrews, mientras los hinchas despedían a sus jugadores con sonoros abucheos.

"Este tipo de situaciones llegan cuando la confianza está en un punto bajo", reconoció el argentino.

"Es difícil hacer una lectura positiva. Estoy muy decepcionado y lo siento mucho por los jugadores. En los primeros quince o veinte minutos estuvimos muy sólidos en organización y estructura, controlando. El momento que lo cambió todo fue recibir el primer gol", analizó en sus declaraciones a la BBC.

Pochettino quiso hacer un llamamiento a la tranquilidad a pesar de la situación crítica: "Debemos mantenernos unidos, mantener la calma. Tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a esto".

El Brentford aprovechó este triunfo de prestigio para subir a la quinta plaza, en la pelea por los puestos de Liga de Campeones. Consiguió, además, su primera victoria en casa del Manchester United desde 1937.

- Leeds, en puestos europeos -

En el otro partido del primer turno del sábado, el Leeds (6º) tomó impulso en la lucha por los puestos europeos al vencer 3-0 al Coventry (15º), en un juego donde brilló Sean Longstaff con un doblete.

La tanda de partidos del sábado se cerró con el empate 2-2 entre Ipswich (15º) y Aston Villa (11º), donde tres de los cuatro tantos fueron conseguidos por jugadores brasileños.

Fueron los dos del Aston Villa, firmados por Alysson (16') y João Gomes (26'), y el primero del Ipswich, obra de Emersonn (18').

El último del encuentro, el que estableció para el Ipswich el empate definitivo, fue anotado por el inglés Leif Davis en el 56'.

El domingo tendrá lugar el choque estelar del fin de semana en Inglaterra, entre el líder y vigente campeón, Arsenal, y el tercer clasificado, el Manchester City.