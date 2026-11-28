El presidente también destacó que pudo observar el funcionamiento de un sistema similar en Guayaquil, Ecuador, donde comprobó cómo este medio de transporte conecta sectores de la ciudad con áreas ubicadas al otro lado del río Guayas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que la construcción del teleférico de San Miguelito continuará hasta su culminación y que la obra deberá estar terminada el próximo año. El mandatario afirmó que ha conversado personalmente con los directivos de la empresa encargada del proyecto y que existe el compromiso de completar los trabajos.

“Usted termina ese teleférico sí o sí”, aseguró Mulino, que les ha manifestado a los representantes de la compañía, al expresar su confianza en que San Miguelito contará con un sistema de transporte eficiente, seguro y rápido, que facilitará la movilidad en una zona con una geografía accidentada.

Las palabras del mandatario se dieron durante los actos protocolares de celebración del 28 de noviembre en Boquete, provincia de Chiriquí.

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Aunque Mulino ha señalado que la obra terminaría el próximo año, el cronograma divulgado anteriormente por las autoridades apuntaba a finales de 2028.

El presidente también destacó que pudo observar el funcionamiento de un sistema similar en Guayaquil, Ecuador, donde comprobó cómo este medio de transporte conecta sectores de la ciudad con áreas ubicadas al otro lado del río Guayas.

¿Cómo será el teleférico de San Miguelito?

El proyecto fue adjudicado a la empresa Doppelmayr Panamá Corp. por un monto de aproximadamente B/.255.1 millones. El contrato contempla el diseño, construcción, suministro e instalación del sistema, así como las pruebas y certificaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

La obra tendrá una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. Además, contará con conexión a la Línea 2 del Metro de Panamá, en la estación Cincuentenario.

De acuerdo con las especificaciones divulgadas por el Metro de Panamá, el sistema tendrá capacidad para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora en cada sentido, con un recorrido estimado de 26 minutos de extremo a extremo. El proyecto busca beneficiar a más de 300 mil personas y ofrecer una alternativa de movilidad a comunidades que enfrentan dificultades de acceso y congestionamientos vehiculares.