La Comisión coordinará el apoyo a productores y exportadores para cumplir con requisitos de trazabilidad, legalidad y producción libre de deforestación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Mantener el acceso de productos panameños al mercado europeo exige que productores y exportadores puedan demostrar dónde y bajo qué condiciones se producen.

En ese sentido, Panamá creó la Comisión Nacional Interinstitucional EUDR, que coordinará acciones frente a las exigencias de la Unión Europea sobre deforestación y degradación forestal.

La comisión fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 18 del 18 de noviembre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial N.º 30655. La nueva instancia reúne a los ministerios de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ambiente (MiAmbiente) y Comercio e Industrias (MICI), con el propósito de orientar y apoyar a los sectores productivos y exportadores.

¿Qué productos abarca la normativa?

El reglamento europeo está relacionado con materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.

Su alcance incluye siete materias primas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados productos derivados.

Entre sus requisitos establece que los productos no deben proceder de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020 y que su producción debe cumplir con la legislación vigente en el país de origen.

También exige información para comprobar su trazabilidad, incluida la geolocalización de las parcelas donde se producen.

Acompañamiento a productores y empresas

La coordinación entre las instituciones busca facilitar el acceso a información, desarrollar herramientas tecnológicas y acompañar a productores y empresas en la preparación de los documentos y procesos necesarios para responder a estas exigencias.

El decreto contempla la elaboración de un plan de trabajo, la conformación de subcomisiones y la incorporación de otras entidades públicas vinculadas con información territorial, innovación, ambiente y comercio.

La comisión dará continuidad a iniciativas como la Plataforma EUDR de Panamá, la Matriz de Legalidad y las jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas a productores, exportadores y operadores europeos, particularmente en las cadenas de café, cacao, palma aceitera y madera.

Con estas acciones, se busca respaldar la continuidad de las exportaciones panameñas, fortalecer su competitividad y preservar sus oportunidades comerciales en Europa.