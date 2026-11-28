El pronóstico prevé temperaturas máximas de hasta 34 °C, sensación térmica elevada y condiciones marítimas de advertencia en ambas costas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias se concentrarán en sectores del Caribe, mientras que gran parte del país tendrá una tarde calurosa, con temperaturas máximas entre 30 °C y 34 °C y sensación térmica elevada, de acuerdo al informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias dispersas e intermitentes, con intervalos moderados, desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas. En el resto de la vertiente del Caribe, las precipitaciones serán aisladas e intermitentes.

En la tarde persistirán las lluvias aisladas entre Bocas del Toro y el norte de Veraguas, mientras que en el resto de la vertiente habrá intervalos nubosos. Para la noche, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y algunos sectores de Costa Abajo de Colón.

Lluvias aisladas en el Pacífico y temperaturas y radiación solar

En la vertiente del Pacífico se prevén intervalos nubosos y lluvias aisladas ligeras durante la madrugada y la mañana en Darién, el norte de Coclé y el norte de Chiriquí.

Por la tarde, las precipitaciones serán aisladas e intermitentes en Darién, Panamá, Panamá Oeste y Coclé, principalmente en sectores montañosos.

Durante la noche se esperan lluvias aisladas en el golfo de Panamá, mar adentro. En el resto de la vertiente predominará el cielo despejado a parcialmente nublado.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la cordillera Central y entre 22 °C y 28 °C en el resto del país.

Las máximas estarán entre 21 °C y 26 °C en la cordillera Central, entre 27 °C y 29 °C en el occidente del Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el resto del territorio.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores de entre 5 y 7, con riesgo moderado y alto, en el occidente del Caribe. En el resto del país estarán entre 9 y 11, con niveles de riesgo muy alto y extremo.

Ráfagas y condiciones marítimas de advertencia

Se esperan ráfagas ocasionales de entre 40 y 50 km/h en sectores de Costa Arriba de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, el sector montañoso de Veraguas y el golfo de Panamá.

En el Caribe predominarán vientos del oeste a noreste, con velocidades de entre 5 y 25 km/h y de hasta 35 km/h en zonas marítimas.

En el Pacífico, los vientos serán del noroeste a noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en el golfo de Panamá y Los Santos; hasta 25 km/h en Herrera, Coclé y Panamá Oeste, y entre 5 y 20 km/h en el resto de la vertiente.

Ambas costas tendrán condiciones marítimas de advertencia. En el Caribe se prevén olas de entre 1.3 y 2.0 metros, con periodos de entre 6 y 9 segundos. En el Pacífico, el oleaje estará entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos de entre 13 y 16 segundos.

Además, se anticipa posible mar picado en el golfo de Panamá y mareas máximas de 17.0 y 16.6 pies.