Ante esta situación, existe preocupación por un posible incremento en el precio al consumidor debido a la poca oferta.

Ciudad de Panamá/Los puestos de venta de Calidonia reflejan una disminución en la oferta de guandú, un producto muy buscado por los consumidores durante esta época del año. La escasez estaría relacionada con la falta de lluvias, que ha afectado el crecimiento de las plantas y el desarrollo del grano en algunas zonas productoras del país.

Samuel Falcón, productor, explicó que la temporada de cosecha presenta un importante retraso debido a las condiciones climáticas que enfrentaron los cultivos.

“Vamos muy atrasados este año en el guandú, porque le faltó mucha lluvia y se quedaban los palos muy chicos”, señaló.

La falta de precipitaciones habría provocado que muchas plantas no alcanzaran el desarrollo esperado y que los granos tampoco crecieran adecuadamente, reduciendo así las cosechas disponibles para la venta. Ante esta situación, existe preocupación por un posible incremento en el precio al consumidor debido a la poca oferta.

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Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aseguró que todavía existe producción de este rubro en otras regiones del país y que trabaja para facilitar su llegada a los mercados de la capital.

Abel Aparicio, director regional del MIDA, indicó que en Cañaveral, distrito de San Francisco, en Veraguas, se mantiene una producción estimada de 25 hectáreas de guandú, destinada principalmente al abastecimiento del mercado capitalino.

“Según nuestros números, garantizamos una producción de unas 25 hectáreas de este rubro acá en esta región, cuya producción principalmente va al mercado de la capital del país”, manifestó.

Mientras avanza la temporada, los consumidores se mantienen atentos a la disponibilidad del producto y a los precios que podría alcanzar uno de los granos tradicionales de la mesa panameña durante las fiestas de fin de año.

Con información de Elizabeth González