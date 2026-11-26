Los trabajos se extenderán desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre en horario de la madrugada para evitar congestionamientos.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que a partir de este 26 de noviembre y hasta el próximo 2 de diciembre se aplicarán cierres parciales en la Cinta Costera 1. La medida responde a los trabajos de instalación de un techo de luces que formará parte del alumbrado navideño de la ciudad capital.

Para reducir el impacto en el tráfico diario, las labores se ejecutarán únicamente en horario nocturno, de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

De acuerdo con el comunicado oficial, el área restringida abarcará el tramo comprendido entre la rotonda del Mercado de Mariscos y el retorno ubicado frente al Parque Urracá. Esto también incluye el cierre en el viaducto de la 3 de Noviembre —desde su inicio en la Avenida 4 de Julio— y la rampa de la Avenida 3 de Noviembre.

Operativo y rutas alternas

Durante las horas de cierre, unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) y la Policía Municipal estarán en la zona para dirigir el tráfico y resguardar la seguridad vial.

Las autoridades piden a los conductores tomar previsiones y utilizar rutas alternas para desplazarse por la ciudad, entre ellas: