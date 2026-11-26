Para 2027, se prevé que Copa Airlines incorpore al menos cuatro rutas nuevas en el continente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines inauguró su ruta entre Panamá y Porlamar, la principal ciudad de la Isla de Margarita. Con esta conexión, la aerolínea panameña llega a seis destinos en Venezuela y ofrece vuelos desde Panamá a más de 85 destinos en el continente.

Marco Ocando, director sénior de Mercadeo de Copa, explicó que la aerolínea llevaba años evaluando la ruta y que había recibido numerosas solicitudes para volar a la isla. “Es el sexto destino que abrimos”, dijo al referirse a la operación de Copa en Venezuela.

Pedro Heilbron, director ejecutivo de Copa Airlines, destacó que, para muchos venezolanos que viven fuera de su país, viajar a Margarita significa volver a los lugares de su infancia y reencontrarse con familiares y amigos.

Para quienes viajan desde Panamá y otros países de América, señaló, uno de los atractivos de la isla son sus más de 50 playas en el Caribe.

Al hablar de la acogida de la ruta, Heilbron indicó que “el primer vuelo va cien por ciento lleno con ciento sesenta y seis pasajeros”.

Para 2027, se prevé que Copa Airlines incorpore al menos cuatro rutas nuevas en el continente.

Con información de Jorge Quirós.