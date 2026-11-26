El hecho ocurrió alrededor de las 5:55 p. m., durante el cambio de turnos en el Centro Educativo Básico General Presidente Valdés. La Policía Nacional anunció que reforzará la vigilancia en los tres horarios escolares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas encapuchadas ingresaron armadas al Centro Educativo Básico General Presidente Valdés, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, y robaron las pertenencias de un docente y de estudiantes que se encontraban en el plantel.