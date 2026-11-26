Los jubilados y pensionados también acudirán al Ejecutivo para pedir que se agilice el trámite del anteproyecto de ley que recoge su solicitud.

Chiriquí/Jubilados y pensionados de Chiriquí organizan un viaje en buses a la Asamblea Nacional para el 5 de enero de 2027. El grupo pide un aumento general de $600 y anunció que también llevará su reclamo al órgano Ejecutivo.

Emérito Avendaño explicó que ya preparan el traslado desde la provincia. “Nosotros estamos organizando una flota de buses que vamos a ir el 5 de enero a reunirnos ahí a la Asamblea Nacional”, dijo.

Los jubilados señalaron que hay quienes reciben pensiones de $180 o $200 al mes.

Para Fernando Sánchez, recién operado, una de las dificultades es el costo de los medicamentos. Contó que acudió al Seguro Social en busca de sus pastillas y que le dieron una receta para comprar 10 pastillas por $26.

“Yo estoy recién operado y tengo ahora mismo un temblor muy grande en el cuerpo, pero las pastillas que me mandan no las puedo conseguir porque están muy caras”, relató Sánchez.

Con información de Demetrio Ábrego.