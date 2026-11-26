Guabito, Changuinola y La Establa figuran entre las comunidades con más casos. El Ministerio de Salud pidió a las familias revisar sus patios y eliminar los recipientes que acumulen agua.

Bocas del Toro/Más de 500 casos de dengue y tres muertes por la enfermedad se han registrado en la provincia de Bocas del Toro en lo que va de 2026, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).

Daryl Paldmore, director regional del Minsa en Bocas del Toro, indicó que la cifra de fallecidos se ha mantenido en tres.

“No quisiéramos que hubiese ninguno, pero bueno, desafortunadamente tuvimos tres fallecidos y en esas cifras nos hemos mantenido durante todo este año”, expresó Paldmore.

Guabito, Changuinola y La Establa están entre las comunidades que reportan más casos. El Minsa pidió a las familias revisar los patios y los alrededores de sus viviendas para identificar y eliminar los recipientes que acumulen agua, donde puede reproducirse el mosquito transmisor del dengue.

Con información de Luis Alberto Palacios.