El encuentro folclórico se realizará el viernes 27 de noviembre en Volcán, provincia de Chiriquí, con intercambio cultural y apoyo al turismo local.

Tierras Altas, Chiriquí/La provincia de Chiriquí se prepara para recibir el Festival de la Cumbia y la Danza en Tierras Altas, específicamente en Volcán, este próximo viernes 27 de noviembre.

La jornada reunirá a delegaciones de conjuntos folclóricos de Panamá y de la propia provincia chiricana, junto con la participación de grupos invitados provenientes de Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

El encuentro busca acercar al público a las tradiciones y costumbres locales y promover un intercambio cultural entre artistas folclóricos de toda Centroamérica. La propuesta no solo apunta a lo cultural, sino también al impulso turístico como motor para el desarrollo económico de la región.

Raíces culturales y abanderados del evento

Durante la cobertura, el coordinador del festival, Enrique Rodríguez, destacó la llegada de numerosos bailarines de distintos conjuntos folclóricos del país y el intercambio con los tres países invitados.

Rodríguez recordó el refrán que señala que el pueblo que olvida sus raíces no sabe a dónde va, y explicó que estas actividades buscan sostener el apego a las culturas, la tradición y las raíces de Panamá.

La programación se desarrollará durante toda la jornada del 27 de noviembre en Tierras Altas, un sector de Chiriquí donde también se visibilizan atractivos y referencias locales como Volcán, Boquete y zonas vinculadas a las fresas y los miradores de la región.

Como parte de la actividad, el evento contará con Miriam Castillo y Salvador Martínez, dos comunicadores sociales de la provincia de Chiriquí, como abanderados.

El alcance regional del Festival de la Cumbia y la Danza, tanto para los participantes nacionales como para las delegaciones centroamericanas que se sumarán a la celebración en Tierras Altas.

Con información de Demetrio Ábrego.