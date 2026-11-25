La víctima fue citada a un centro comercial para concretar una compra. Las autoridades lo encontraron sano y salvo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Policía Nacional aprehendieron a dos personas por su presunta vinculación con la privación de libertad y robo en perjuicio de Alejandro Wu Li en un centro comercial de San Miguelito. El estudiante de Medicina, de 24 años de edad, fue localizado un día después de su privación sano y salvo, luego que sus captores lo abandonaran, informó la institución.

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Wu Li, estudiante de la Universidad de Panamá, había sido reportado como desaparecido ante el Ministerio Público. Fue visto por última vez el 23 de noviembre de 2026, después de salir de su residencia en Brisas del Golf, corregimiento de Rufina Alfaro.

Según la investigación preliminar, el joven fue citado en un centro comercial en San Miguelito para concretar una compra. Los sospechosos habrían aprovechado el encuentro para privarlo de su libertad y despojarlo de sus pertenencias.

Las autoridades judiciales recibieron un reporte sobre la presunta privación de libertad. Las diligencias permitieron identificar a los dos presuntos vinculados, quienes fueron aprehendidos durante allanamientos en los corregimientos de Buena Vista, en Colón y Juan Díaz.

El caso continúa bajo investigación.