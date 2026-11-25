El comisionado retirado cuestiona el abandono de las rondas a pie, alerta sobre una grave degradación familiar y propone prohibir el porte de armas a civiles.

Ciudad de Panamá/La violencia e inseguridad en Panamá dejaron de estar focalizadas en sectores históricamente conflictivos para extenderse por toda la geografía nacional. Así lo advirtió Carlos De Icaza, comisionado en retiro de la Policía Nacional y fundador de la Unidad Antipandillas, tras analizar el repunte de homicidios y hechos delictivos registrados recientemente en distintos puntos de la capital.

"Definitivamente se están extendiendo los tentáculos de toda la criminalidad a nivel nacional", afirmó De Icaza durante una entrevista en el noticiero Noticias AM, donde señaló que el problema ya no es exclusivo de un solo sector. "Escuchaba yo a la alcaldesa de San Miguelito decir que tiene que intervenirse preferiblemente en ese distrito, pero sabemos que el problema está a nivel nacional", agregó.

Para De Icaza, los ciudadanos están perdiendo la tranquilidad de años anteriores ante hechos violentos que se repiten en lugares como Panamá Norte y Panamá Este. "Lo triste es que pudiéramos verlo como un caso aislado, pero ya es repetitivo en diversas formas y en diversos lugares", sostuvo.

Abandono de las rondas a pie

Uno de los principales señalamientos del comisionado retirado apunta a la estrategia operativa de los estamentos de seguridad. De Icaza criticó que se haya dejado atrás la vigilancia comunitaria por priorizar el patrullaje en vehículos.

"Las rondas ya se han como olvidado. Creo que la ronda la estamos viendo como algo del siglo XX", expresó. Explicó que unidades motorizadas como los Linces son efectivas, pero no reemplazan el contacto directo con los vecinos y comerciantes para obtener información preventiva. "Hoy día pasan las patrullas, pero tú les gritas auxilio y tal vez no te oigan porque llevan el aire acondicionado puesto", cuestionó.

Asimismo, reprochó el trato que reciben los ciudadanos en algunas estaciones policiales: "Tú vas al cuartel y hasta te dicen: 'Espere afuera'. Tienen que salir a atenderte porque la sala de guardia es inaccesible para muchos, cuando tiene que ser un lugar de atención pública".

De Icaza descartó que la crisis se resuelva aumentando el pie de fuerza y atribuyó el origen del delito a una "degradación familiar" en el país. Aseguró que Panamá superó la etapa de las familias disfuncionales, señalando casos en los que padres consumen drogas o delinquen junto a sus hijos, o madres que permiten la prostitución de sus hijas y aceptan dinero de procedencia ilícita en sus hogares.

En el plano legal, propuso una veda y prohibición total del porte de armas de fuego para civiles, dejando su control exclusivamente en manos del Estado y permitiendo solo la tenencia en residencias o comercios para legítima defensa. Denunció que existen delincuentes con permisos legales que alteran sus pistolas para evadir la justicia: "Conozco casos en los que cambian el cañón de la pistola, le ponen otro, cometen el delito y luego vuelven a colocar su cañón original diciendo: 'Aquí está mi permiso legal'. Y la prueba jamás coincide".

Finalmente, al referirse al reciente ataque armado contra un transporte colectivo en Villa Unida, Chilibre, el excomisionado consideró que el hecho rebasa la delincuencia común. "Para mí, me cuesta decirlo, pareciera ser un acto de terrorismo. Disparar de esa forma abierta, sin saber a quién voy a herir o a quién puedo lesionar, demuestra primero que todo el deseo de hacer daño", concluyó.