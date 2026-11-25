Entre enero y octubre de 2026 se registraron 21 femicidios en Panamá, frente a unos 14 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. La Fiscalía Superior de Familia advierte sobre las señales de violencia doméstica y destaca la importancia de denunciar para evitar que estas conductas escalen.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá registra un aumento de los casos de femicidio y violencia contra la mujer. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 21 femicidios, frente a cerca de 14 reportados durante el mismo periodo del año pasado.

La fiscal superior de la Sección Especializada en Familia de la Fiscalía Metropolitana, Ledye Machuca Álvarez, advirtió que detrás de cada caso hay señales de violencia que pueden pasar inadvertidas y que, en algunos escenarios, escalan hasta consecuencias fatales. Por ello, insistió en la importancia de identificar las conductas de control y agresión, así como denunciar oportunamente. Entre las señales de alerta mencionó los celos excesivos, la revisión constante del celular, las restricciones para relacionarse con familiares y amistades, la vigilancia en el lugar de trabajo y las descalificaciones que afectan la dignidad de la persona.

Estas conductas pueden constituir manifestaciones de violencia doméstica y requieren orientación y atención para evitar que la situación empeore. "La violencia crece cuando nadie la ve" es el mensaje de la campaña que impulsa el Ministerio Público para promover las denuncias. Machuca señaló que, hasta la fecha, se han recibido más de 15 mil denuncias por violencia doméstica a nivel nacional.

Aunque la cifra refleja la magnitud del problema, la fiscal indicó que también evidencia que más personas se atreven a romper el silencio y buscar protección. Explicó que, una vez recibida la denuncia, se activan mecanismos de atención y protección, con apoyo psicológico y de trabajo social. Además, se coordinan acciones con otras entidades, entre ellas el Ministerio de la Mujer.

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La violencia no es un asunto privado

Machuca recordó que la violencia contra la mujer y la violencia doméstica dejaron de ser asuntos que deban resolverse exclusivamente en el ámbito familiar. Señaló que se trata de una violación de los derechos humanos y que denunciar es una responsabilidad compartida.

Para recibir reportes, el Ministerio Público mantiene habilitada la línea 524-2345, disponible las 24 horas del día. Según la fiscal, a través de este canal una persona puede informar sobre un caso, incluso si se trata de un familiar o conocido, sin comprometer sus datos o identidad. También está disponible el 311 y los canales de atención del Ministerio de la Mujer.

La funcionaria expresó preocupación por la presencia de víctimas jóvenes en los casos de femicidio y consideró necesario reforzar la prevención desde los hogares y los centros educativos. Entre los aspectos que deben abordarse, mencionó el respeto, la igualdad, la resolución pacífica de conflictos, las relaciones de pareja saludables y la gestión de las emociones. En cuanto a las denuncias por violencia doméstica, indicó que las víctimas suelen tener entre 27 y 59 años y que más del 80 % son mujeres.

Sobre las medidas de protección, Machuca explicó que existe un catálogo que incluye el desalojo del presunto agresor del domicilio conyugal, órdenes de alejamiento y otras restricciones. También señaló que el Ministerio Público participa en una mesa técnica para la implementación de brazaletes electrónicos como una medida adicional. Sin embargo, destacó que la protección no depende únicamente de emitir una medida, sino también de garantizar su seguimiento y cumplimiento. Si el agresor incumple las disposiciones, la víctima debe comunicarse con la Policía Nacional para que intervenga y se puedan iniciar las acciones penales correspondientes.

La fiscal recordó que quebrantar una medida de protección constituye otra conducta delictiva. Otro de los desafíos es la cantidad de víctimas que desisten de continuar con los procesos. Machuca explicó que algunas enfrentan dependencia emocional o económica, circunstancias que pueden dificultar que mantengan la denuncia. Ante esta situación, el Ministerio Público ha coordinado con el Ministerio de la Mujer para brindar acompañamiento psicológico y social, además de buscar alternativas que contribuyan a la autonomía económica de las víctimas y les permitan continuar vinculadas al proceso.

La fiscal también destacó la importancia del tratamiento terapéutico multidisciplinario para las personas condenadas por violencia doméstica. Explicó que esta atención forma parte de la pena y que el cumplimiento requiere asistir a las terapias establecidas hasta que un profesional de la psicología o la psiquiatría determine que se completó el programa.

De acuerdo con Machuca, durante 2026 se han reportado cerca de 85 condenas por violencia doméstica únicamente en el distrito de Panamá. Añadió que también existen resultados en otras regiones del país. La fiscal reiteró el llamado a denunciar cualquier manifestación de violencia contra la mujer y a no considerar estos hechos como problemas privados de pareja. Insistió en que la intervención de familiares, amistades y personas que conozcan una situación de riesgo puede contribuir a prevenir nuevas agresiones y salvar vidas.