Panamá registró 21 femicidios entre enero y octubre de 2026, frente a aproximadamente 14 casos reportados durante el mismo periodo del año pasado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre enero y octubre de 2026 se registraron 21 femicidios en Panamá, frente a unos 14 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. La Fiscalía Superior de Familia advierte sobre las señales de violencia doméstica y destaca la importancia de denunciar para evitar que estas conductas escalen.