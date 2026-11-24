Roban cableado del acueducto comunitario de Montilla y dejan sin agua a cientos de familias en Chiriquí
Los delincuentes sustrajeron el cableado de cobre y aluminio de las instalaciones, lo que dejó sin agua potable a cientos de familias. En un primer incidente, también se llevaron la bomba utilizada para extraer el agua.
Chiriquí/Cientos de familias de la comunidad de Montilla, en San Pablo Nuevo de David, quedaron sin suministro de agua potable luego de que sujetos desconocidos ingresaran por segunda ocasión a las instalaciones del acueducto comunitario y robaran parte de sus equipos y estructuras.