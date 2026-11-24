ATTT coloca 192 boletas a transportistas de carga durante operativo en Colón

Las sanciones se impusieron durante un operativo realizado en distintos puntos del país durante el fin de semana. La ATTT anunció que los controles continuarán en la provincia de Colón y que también gestiona permisos para inspeccionar las luces de los vehículos en la autopista Alberto Motta.