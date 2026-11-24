El ministro de Educación, Ventura Vega, fue el primero en sustentar su solicitud. El Meduca pidió trasladar $7.5 millones para proyectos de construcción de escuelas, pagos de energía eléctrica y primas de antigüedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este martes 24 de noviembre el orden del día para analizar durante dos jornadas 18 solicitudes de traslado de partidas por unos $524 millones. De ese total, el Ministerio de Economía y Finanzas solicitará $381 millones para cubrir el subsidio al tanque de gas.

Antes de que se aprobara la agenda, el diputado de Vamos Luis Duke pidió reconsiderarla. Según el diputado, al menos 17 documentos relacionados con los traslados llegaron ayer el lunes y los comisionados seguían recibiendo información este martes. En ese sentido, el diputado cuestionó que no se diera el tiempo suficiente para revisar las solicitudes de las ocho instituciones.

El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, reconoció que la agenda era extensa, pero defendió la necesidad de atender las solicitudes porque algunas estaban relacionadas con la salud pública.

Meduca solicita $7.5 millones para escuelas, electricidad y primas de antigüedad

El ministro de Educación, Ventura Vega, fue el primero en sustentar los traslados de su institución. Los $7.5 millones solicitados incluyen fondos para proyectos de construcción de escuelas en Chepo y en Puerto Caimito, en el distrito de La Chorrera, así como para pagar servicios de energía eléctrica y primas de antigüedad.

Al explicar el segundo traslado, por $2,791,000, Vega indicó que los recursos se destinarían a cubrir el gasto previsto en servicios básicos.

“El presidente de la República ha insistido en el gabinete que se paguen los servicios básicos como lo pagamos en la casa”, dijo el ministro.

Es importante destacar que el presidente de la Comisión explicó que, por la cantidad de traslados, la discusión se podría distribuir en dos días.

Con información de Elizabeth González.