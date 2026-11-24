Los analistas de UBS estiman que el PIB real de Panamá podría cerrar 2026 con un crecimiento entre el 5,5 % y el 6 %. Para 2027; la fortaleza del sector servicios y la actividad del Canal sostienen sus perspectivas de crecimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá podría mantenerse entre las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe en 2027, según un informe de UBS Financial Services Inc.

Sus analistas Alberto Rojas y Alejo Czerwonko, estrategas de inversiones para mercados emergentes, estiman que la economía panameña podría cerrar 2026 con un crecimiento entre el 5,5 % y el 6 % y prevén que la fortaleza del sector servicios y la actividad del canal de Panamá sostendrán ese dinamismo el próximo año.

A finales de 2025 y comienzos de 2026, la mediana de las previsiones del mercado situaba en el 4 % el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real de Panamá para 2026. "En el primer semestre, el PIB real creció un 5,5 % frente al mismo período del año anterior. Para el tercer trimestre, un indicador mensual que aproxima la evolución del PIB apunta a un crecimiento interanual del 7,8 %", destaca el informe.

En ese sentido, señalan que “para ponerlo en contexto, ningún otro país de América Latina al que damos seguimiento registra este ritmo de expansión”, señala el informe.

Los analistas estiman que el crecimiento de la economía panameña podría situarse entre el 5,5 % y el 6 % al cierre de 2026. Según explican, el desvío del tráfico marítimo hacia el Canal benefició al país durante la crisis energética mundial. Para 2027, prevén que el dinamismo continúe.

“La fortaleza del sector servicios y la actividad del Canal sustentan estas perspectivas. Los fenómenos meteorológicos adversos y una escalada de las tensiones en Oriente Medio siguen siendo riesgos importantes”, se lee en el informe.

"El grado de inversión de Panamá ya no está en riesgo"

Rojas y Czerwonko sostienen que "la consolidación fiscal y la estabilidad de los indicadores de endeudamiento respaldan su evaluación de que el grado de inversión de Panamá ya no está en riesgo". Los analistas recuerdan que las autoridades económicas del país tienen como meta un déficit fiscal del 3 % en 2027.

El informe también contempla el posible efecto de una reapertura de la mina Cobre Panamá. “Una reanudación negociada de las operaciones de la mina Cobre Panamá podría dar un impulso adicional, aunque modesto, al crecimiento y a las finanzas públicas”, indican los autores.