Las diligencias se realizaron en distintos puntos de San Miguelito como parte de una investigación iniciada en 2025. Entre los aprehendidos figura el presunto cabecilla del grupo, al que se le atribuyen varios delitos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 11 personas fueron aprehendidas durante la denominada Operación Acero, desarrollada mediante allanamientos simultáneos en distintos puntos del distrito de San Miguelito. Entre los detenidos figura quien sería el presunto cabecilla de una pandilla autodenominada "Chicos del Plomo o CHDP" investigada por su posible vinculación con diversos delitos.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio Público, quienes indicaron que la operación es resultado de una investigación iniciada en 2025 sobre un grupo criminal organizado que, según las pesquisas, mantenía el control territorial en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias Madrid.

De acuerdo con la investigación, el grupo estaría vinculado con la presunta comisión de varios delitos, entre ellos homicidios, robos, hurtos, desalojos, extorsión, lesiones personales, balaceras y posesión ilícita de armas de fuego.

La entidad indicó que las 11 personas serán llevadas ante un Juzgado de Garantías en las próximas horas. Durante las audiencias, los fiscales solicitarán la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

La institución señaló que las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional. Durante los allanamientos, las autoridades recabaron indicios que incluyen armas de fuego y presunta sustancia ilícita.