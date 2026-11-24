Estas son las historias de dos mujeres que sobrevivieron a una tentativa de femicidio. Y aunque sus agresores no lograron quitarles la vida, las heridas que dejaron las acompañarán para siempre.

Angelie y Loyaltys son dos mujeres que sobrevivieron a los brutales ataques de sus exparejas. Una recibió 27 puñaladas y la otra, tres balazos a quemarropa que la dejaron en silla de ruedas y con un daño irreversible en su columna vertebral. El objetivo de sus agresores era asesinarlas, pero ellas se resistieron a morir y hoy son testimonio de vida de la cara más cruel de la violencia contra la mujer.

Más contenido Exclusivo: 🔗Grooming y sextorsión: Cuando jugar deja de ser seguro y la inocencia es interrumpida

Más contenido Exclusivo: 🔗La historia de Stephany: cuando el embarazo adolescente se convierte en una relación de abuso y poder

Estas son sus historias.

La madrugada del 1 de diciembre de 2024, la vida de Loyaltys Caballero cambió para siempre. Mientras dormía en su residencia, ubicada en la comunidad de Villa Unida, en La Chorrera, su expareja ingresó por la parte trasera de la vivienda y la atacó con un cuchillo. Hacía apenas 17 días que se habían separado. La relación había durado siete meses y, aunque durante ese tiempo existieron discusiones y diferencias verbales, Loyaltys asegura que nunca había sufrido una agresión física.

Nada la preparó para lo que ocurriría aquella madrugada.

Entre las 2:00 y las 3:00 de la mañana, un dolor intenso en el costado derecho la despertó. Era la primera de las 27 puñaladas que recibiría.

Yo me giro hacia mi costado derecho y él me jala de los pies hacia abajo y me abre el abdomen con el cuchillo. Yo quedo prácticamente con mis intestinos expuestos.

Las puñaladas continuaron. Su atacante la hirió en la espalda, el hombro, el pecho y otras partes del cuerpo. Cuando finalmente consiguió salir de la vivienda, el hombre la sujetó por el cabello y volvió a atacarla.

Loyaltys terminó desplomándose en el patio de una casa vecina, donde, gravemente herida y perdiendo mucha sangre, comenzó a sentir que su vida se apagaba. Fue entonces cuando vio a su hermano y, convencida de que no sobreviviría, le hizo una última petición: que cuidara a su hija.

Yo le digo a mi hermano que me cuide a mi hija, y mi hermano me agarró de la mano y me dijo: 'Yo no la voy a cuidar, tú la vas a cuidar'.

Casi muerta, fue trasladada en una patrulla de la Policía Nacional al Hospital Nicolás Solano. Las heridas habían comprometido órganos vitales, entre ellos el pulmón derecho, un riñón y los intestinos grueso y delgado. Fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas y permaneció ocho días en coma inducido.

Durante su hospitalización, los médicos tuvieron que reconstruir parte de sus intestinos. También perdió tejido intestinal y necesitó utilizar una bolsa de colostomía durante más de un año.

Loyaltys sobrevivió, pero aquello era solo el comienzo de otra dura batalla.

El hombre que intentó asesinarla fue capturado horas después de la agresión, cuando, según el relato de Loyaltys, regresó a la vivienda de su madre, en la misma comunidad.

Dos años después de aquella madrugada, vive con las consecuencias del ataque. Una de las lesiones más graves afectó el plexo braquial, una red de nervios que interviene en el movimiento y sensibilidad del brazo. Como resultado, perdió gran parte de la movilidad de su brazo derecho.

Ya no puede levantar objetos pesados, tiene dificultades para realizar labores cotidianas y vive con constantes dolores. "La movilidad que tenía en mi brazo ya no la voy a recuperar. Puedo mejorar con terapias, pero jamás volverá a ser igual".

Antes de la agresión, era una mujer independiente y se sostenía económicamente por sí sola. Ahora recibe una pensión por invalidez y depende de la ayuda de su familia. Mientras rememora lo que pasó, reconoce que en esa relación era ella la proveedora, una mujer con su propia casa, sin deudas y un trabajo estable. Él en cambio, se buscaba la vida haciendo "camarones", transitando en la informalidad y aún así decidió apostarlo todo a esa relación, sin imaginar que ese hombre al que le abrió las puertas de su casa terminaría intentando asesinarla.

18 años de cárcel y un acuerdo de pena 'insuficiente'

Tras un proceso judicial que incluyó audiencias suspendidas, el agresor fue condenado mediante un acuerdo de pena a 18 años de prisión, además de una restricción de acercamiento al área de La Chorrera por 15 años. Aunque su atacante está cumpliendo una condena, considera que la sanción no guarda proporción con las consecuencias que ella deberá enfrentar durante el resto de su vida.

Después de 18 años, él va a salir, y yo voy a quedar con esta condición toda mi vida.

En esta historia, su madre, sus hermanas y su hija fueron las columnas que sostuvieron su vida. También la atención psicológica ha sido fundamental para expresar sentimientos que, en ocasiones, no se atreve a compartir ni siquiera con su familia.

"Este año, Dios me bendijo, soy abuela, así que tengo un motivo más para sonreírle a la vida".

La amenaza que terminó en tres disparos

"Te voy a dar una sorpresa inolvidable". Ese fue el mensaje que Angelie Batista recibió de su expareja la noche del jueves 8 de noviembre de 2018. Para entonces, había tomado una decisión que llevaba años postergando por miedo: abandonar una relación marcada por la violencia física, verbal y sexual.

Durante mucho tiempo soportó agresiones de quien era su esposo. Reconoce que existieron señales de alerta, pero también circunstancias que le dificultaban romper el ciclo de violencia.

El punto de quiebre llegó cuando su hijo, que ya era un adolescente de 17 años, presenció una de las últimas agresiones y trató de defenderla. Angelie comprendió que la violencia no solo amenazaba su integridad, sino también la seguridad de su hijo.

Decidió irse y refugiarse en la casa de su madre. Pero su marcha, lejos de amilanar la ira de su pareja, lo que provocó fue una obsesión enferma por vigilarla. Comenzó a perseguirla a donde quiera que fuera. Vivía con miedo, mirando constantemente a su alrededor, intentando anticipar dónde podría aparecer.

El 8 de noviembre de 2018 recibió aquel mensaje de WhatsApp que no logró quitarse de la cabeza. "Te voy a dar una sorpresa inolvidable", decía.

Angelie pasó las siguientes horas preguntándose qué significaban aquellas palabras.

Yo me quedé pensando, será que me va a golpear, o se me va a aparecer en algún lugar y me va a empujar, porque como me perseguía a todas partes... ese mensaje me dejó muy intranquila.

La noche siguiente, Angelie regresaba de la universidad. Sus compañeros ya conocían las amenazas que enfrentaba y habían establecido una especie de red de protección: se turnaban para acompañarla hasta las inmediaciones de la casa de su madre. Uno de ellos, la llevó en su vehículo hasta la entrada de una vereda que conducía a la vivienda. Como acostumbraba, debía caminar hasta el portón y levantar la mano para indicar que había llegado a salvo. Pero, esa noche nunca pudo hacer aquella señal.

Mientras avanzaba, observó a una persona escondida detrás de un muro. Al reconocer a su expareja, su primera reacción fue correr de regreso hacia el vehículo de su compañero de universidad que aún se encontraba en la calle.

El hombre hizo un primer disparo, impactándola en la espalda.

A pesar de estar herida, consiguió entrar al vehículo. Su compañero trató desesperadamente de arrancar, pero los nervios se impusieron y el atacante llegó hasta la ventana del copiloto, donde se encontraba Angelie, introdujo el arma y le disparó otras dos veces a quemarropa.

Recibió tres disparos en el pecho y abdomen. Inmediatamente su cuerpo perdió estabilidad y cayó sobre su compañero.

Pero el agresor no se detuvo. Rodeó el auto y siguió disparando del lado del conductor. Su compañero luchó con todas sus fuerzas para detenerlo y en un punto el arma se encasquilló.

Solo entonces, el agresor huyó.

Los disparos le habían perforado el hígado y un pulmón, además de fracturarle varias costillas y provocarle un neumotórax, una complicación que comprometía seriamente su respiración.

Fue atendida inicialmente en el hospital de la 24 de Diciembre y posteriormente trasladada al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Allí los médicos consiguieron estabilizarla. Sin embargo, el ataque le había causado una lesión que cambiaría su vida para siempre.

Una bala se alojó en una vértebra de su columna causándole un daño medular irreversible en la T8.

Hospitaliza, pero aún sin conocer el diagnóstico definitivo, Angie comenzó a comprender la magnitud de lo ocurrido. No podía mover las extremidades inferiores ni sentirlas como antes. La confirmación llegó pocos días después. Los médicos le explicaron que las posibilidades de recuperar la capacidad de caminar eran muy reducidas y que intervenir quirúrgicamente para extraer el proyectil era incluso más riesgoso que dejarle allí.

No te podemos operar, me dijeron, porque si tocamos la bala te puedes morir o puedes quedar vegetal. O sea, no era una opción operarme y de hecho, hoy en día tengo dos balas en mi cuerpo, una en la vértebra y la otra al lado del seno.

La noticia la devastó. Había sobrevivido a un intento de femicidio, pero debía enfrentar una discapacidad física permanente.

Las boletas que no impidieron el ataque

La historia de Angie también expone los cuestionamientos sobre la protección que reciben las mujeres víctimas de violencia doméstica. En su caso, antes que su expareja intentara asesinarla, ella ya contaba con dos boletas de alejamiento. Asegura que, incluso cuando llamaba a la Policía porque el hombre se acercaba a ella, no siempre recibió la respuesta que necesitaba.

A mí el sistema de justicia me falló.

Su frustración se profundizó después del ataque. El agresor permaneció prófugo durante aproximadamente un año, tiempo en el cual, según su testimonio, continuó comunicándose con ella para amenazarla.

Le decía que regresaría para terminar lo que había comenzado.

Finalmente, con la ayuda de una amiga que trabajaba en la Policía, obtuvo información que contribuyó a su captura. Pero, la detención no significó el final del proceso. Todavía tendría que enfrentar una larga etapa judicial.

Durante el proceso penal, Angie conoció que inicialmente se había planteado un acuerdo de pena de nueve años de prisión para su exesposo. La propuesta le pareció indignante frente a la gravedad del ataque y las consecuencias que había sufrido.

El proceso fue largo, agotador y emocionalmente desgastante, pero estaba determinada a no desistir. Finalmente, el día del juicio, la fiscalía y la defensa de su agresor pactaron un acuerdo de pena de 22 años de prisión.

La condena, aunque le seguía pareciendo insuficiente, representó el cierre de una etapa judicial. Por fin, podía recuperar la tranquilidad y cerrar el capítulo más doloroso de su vida.

Ahora, su enfoque primordial era aprender a vivir en silla de ruedas y tratar de recuperarse psicológicamente de un trauma que no solo la afectó a ella, sino también a su hijo.

Mi hijo vivió muchas cosas feas, el ver a su mamá en esa situación tan crítica. Todavía hoy, siendo ya un adulto, se conmueve recordando todo lo que sufrimos.

Para Angelie, su historia demuestra que la violencia contra la mujer no termina en la víctima directa. También alcanza a los hijos que crecen presenciando amenazas, agresiones y situaciones que pueden dejar profundas huellas emocionales.

Una nueva oportunidad

La mujer que una noche recibió tres disparos mientras intentaba llegar a la casa de su madre es hoy una profesional del derecho. A pesar de las dificultades que enfrentó después del ataque, decidió retomar sus estudios universitarios y culminar su formación como abogada.

Actualmente ejerce su profesión, orienta a otras mujeres y ha colaborado con organizaciones dedicadas a acompañar a víctimas de violencia. Su experiencia personal se convirtió en una herramienta para ayudar a quienes atraviesan situaciones similares.

Las historias de Loyaltys y Angelie tienen dolorosos puntos en común.

Ambas fueron atacadas por quienes les juraron amor eterno. Ambas sobrevivieron a heridas que buscaban acabar con sus vidas. Ambas enfrentan discapacidades físicas y han tenido que reconstruir su independencia después de la violencia.

Sus agresores fueron condenados, pero las secuelas de aquellos brutales ataques las acompañarán para el resto de sus vidas.