Al menos cinco personas resultaron heridas tras un ataque a tiros contra un busito de la ruta San Vicente–San Miguelito, ocurrido a la altura de Villa Unida, en Chilibre.

Las víctimas viajaban en un bus tipo coaster cuando recibieron varias detonaciones de arma de fuego, presuntamente disparadas desde otro vehículo en movimiento.

Los heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, donde recibieron atención médica.

En el lugar se encontraba acordonado el busito, mientras unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional realizaban las primeras diligencias para recabar indicios y entrevistas a pasajeros que se encontraban en el vehículo al momento del ataque.

En redes sociales también circuló un video corto del incidente, en el que se observa a un hombre bajar del busito mientras se agarra una pierna, aparentemente herido.

Las autoridades investigan lo ocurrido para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento registrado en Villa Unida, Chilibre.

De momento, no se han dado mayores detalles sobre la condición de los heridos ni sobre posibles aprehensiones.

Información de Meredith Serracín