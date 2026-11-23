España y Senegal protagonizan exhibiciones ofensivas sin precedentes en una jornada repleta de tripletas, remontadas agónicas y definición pura en la fase de grupos.

Panamá/La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 continúa ofreciendo emociones y resultados contundentes. La jornada dejó una impresionante goleada de España sobre Fiyi, el poder ofensivo de Senegal y Uzbekistán, además de partidos que se definieron en los últimos minutos, con empates agónicos y victorias importantes en la fase de grupos.

A continuación, repasamos los resultados más destacados de los grupos E, F, G y H.

Grupo H: España firma una goleada histórica y Marruecos rescata un empate agónico

España 15-0 Fiyi

La Selección Sub-17 de España protagonizó una de las mayores goleadas de la jornada al imponerse por un contundente 15-0 ante Fiyi, en el Campo 4 de Aspire Zone. El conjunto español mostró una enorme superioridad ofensiva y registró 49 remates totales, 29 de ellos a puerta.

Rafa Cruz fue uno de los grandes protagonistas con cuatro anotaciones (5', 19', 57' y 65'). También destacaron Roberto Tomás, con un triplete (10', 12' de penalti y 25'), y Guillermo Trujillano, quien también marcó tres tantos (21', 35' y 51' de penalti).

Completaron la goleada Jorge Domínguez Lituba, con un doblete (53' y 74'), además de Marco Company (40') y Yeremaiah Ramos (80').

Marruecos 2-2 RP China

En otro encuentro del grupo, Marruecos y la República Popular China protagonizaron un empate 2-2 en el Campo 2, en un partido que tuvo un desenlace dramático.

El conjunto asiático tomó ventaja con un doblete de Zhao Songyuan (2' y 57'), pero Marruecos reaccionó en la segunda mitad. Ziyad Baha descontó desde el punto penalti al minuto 64 y, cuando parecía que China se quedaría con la victoria, Rami Lougmani apareció al 90'+9 para establecer la igualdad definitiva.

Grupo F: Senegal arrasa a Cuba y Croacia cumple ante Tayikistán

Senegal 9-0 Cuba

La selección de Senegal ofreció una exhibición ofensiva al derrotar 9-0 a Cuba en el Campo 5. El combinado africano dominó el encuentro y encontró en sus atacantes las principales figuras de una victoria contundente.

Ibrahima Dione (7' y 34') y Sega Mbodji (24' y 55') marcaron dobletes. La goleada se completó con las anotaciones de Mouhamed Faye (14'), Sidy Barhama Ndiaye (21'), Ibrahima Konte (49'), El Hadji Sow (65') y Maurice Biaye (72').

Tayikistán 0-4 Croacia

Por su parte, Croacia consiguió una importante victoria por 4-0 frente a Tayikistán en el Campo 9.

La gran figura fue Jona Benkotic, quien firmó un triplete (6' de penalti, 50' de penalti y 56'), mientras que Jakov Dedic completó el marcador al minuto 59.

Grupo E: Uzbekistán protagoniza una goleada e Italia resuelve en los minutos finales

Uzbekistán 6-2 Jamaica

En el Campo 1, Uzbekistán superó 6-2 a Jamaica en un encuentro con numerosas alternativas ofensivas.

El conjunto caribeño llegó a tomar ventaja con dos anotaciones de Kelvin Brown (8' y 25'), pero los asiáticos reaccionaron y terminaron imponiendo su superioridad.

Sukhrob Sadirjanov lideró la remontada con un triplete (30', 47' y 58'). También marcaron Laziz Abduraimov (9'), Amirkhon Erkinov (79') y Akhrorbek Ravshanbekov (90'+2).

Italia 2-1 Costa de Marfil

En el Campo 3, Italia consiguió un trabajado triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil.

Los italianos abrieron el marcador por medio de Francesco Gasparello al minuto 28 y ampliaron la diferencia con la anotación de Francesco Olivieri al 70'.

Costa de Marfil no dejó de buscar el descuento y encontró su recompensa en el tiempo añadido, cuando Harafat Diabate convirtió un penalti al 90'+10. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para evitar la derrota.

Grupo G: Mali supera a Bélgica y Vietnam rescata un empate en el cierre

Mali 2-1 Bélgica

En el Campo 7, Mali consiguió una victoria importante al derrotar 2-1 a Bélgica en un partido disputado.

Los africanos tomaron la iniciativa con un gol de Djigui Koita al minuto 13, pero la respuesta belga llegó rápidamente por intermedio de Niels Filippo (18'). En la segunda mitad, Yaya Niang apareció al minuto 67 para marcar el tanto que aseguró los tres puntos para Mali.

Vietnam 3-3 Nueva Zelanda

Uno de los partidos más emocionantes de la jornada se disputó en el Campo 8, donde Vietnam y Nueva Zelanda empataron 3-3 en un encuentro que tuvo cambios de marcador y un desenlace agónico.

Nueva Zelanda tomó ventaja con los goles de Jack Clegg (19'), John Woldegiorgis (52') y Ethan Dyer (66').

Sin embargo, Vietnam protagonizó una gran reacción en la segunda mitad. Nguyen Luc (49') y Dai Nhan (58') mantuvieron con vida a su selección, mientras que Duy Khang apareció al 90'+2 para marcar el tanto del empate y rescatar un punto en los últimos instantes.

Una jornada de grandes diferencias y emociones hasta el final

Los resultados dejaron una fecha con goleadas contundentes, actuaciones individuales destacadas y partidos definidos en los últimos minutos. España, Senegal y Uzbekistán sobresalieron por su capacidad ofensiva, mientras que Marruecos y Vietnam demostraron que los encuentros pueden mantenerse abiertos hasta el último instante.

El Mundial Sub-17 de Catar 2026 continúa su camino con jóvenes talentos que buscan avanzar en el torneo y dejar su huella en el escenario internacional.