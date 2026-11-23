La iniciativa surge ante las dificultades que enfrentan muchas trabajadoras para denunciar situaciones de acoso laboral.

Ciudad de Panamá/Fortalecer la defensa de los derechos laborales de las mujeres y promover espacios de trabajo libres de violencia y discriminación son algunos de los objetivos de la Red Nacional Sindical de Mujeres (Renasim), una nueva organización que busca impulsar la participación femenina en las estructuras sindicales del país.

La iniciativa surge ante las dificultades que enfrentan muchas trabajadoras para denunciar situaciones de acoso laboral, principalmente por temor a represalias o por desconocimiento de los mecanismos de protección disponibles.

Clarisa Pineda, representante de la Red Nacional Sindical de Mujeres, señaló que uno de los principales desafíos es lograr que las trabajadoras se sientan respaldadas y tengan mayores garantías al momento de presentar una denuncia por acoso laboral.

🔗Puedes leer: Desempleo en Panamá podría bajar al 8 % en 2027, estima el consultor René Quevedo

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la ministra Jackeline Muñoz indicó que se trabaja en una guía para abordar y prevenir el acoso laboral, como parte de las acciones posteriores a la aprobación de la legislación sobre esta materia en 2018.

La titular de Trabajo destacó la importancia de capacitar a las mujeres para que conozcan cómo actuar ante estas situaciones y puedan identificar las distintas manifestaciones de violencia en el entorno laboral.

“Llevarle esa capacitación para que sepan qué hacer en un momento donde se enfrentan a una situación como esta, y el acoso no es solamente sexual y físico, llega de muchas otras formas”, indicó Muñoz.

Entre los objetivos de Renasim también figuran promover una mayor participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, impulsar la igualdad de oportunidades, combatir la discriminación y la violencia, y defender los derechos laborales, sociales, económicos y humanos de las trabajadoras.

Se espera que los primeros resultados del trabajo desarrollado por esta red sean presentados el próximo año, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la protección de las mujeres en los espacios laborales.

Con información de Hellen Concepción