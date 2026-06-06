El Ministerio de Desarrollo Social lanzará plataforma para denunciar casos de acoso escolar

La herramienta permitirá comunicación directa, acceso a información y acompañamiento para padres, estudiantes y comunidades.

Provincia de Veraguas./La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, anunció el lanzamiento de una nueva plataforma digital orientada a apoyar a las familias en temas relacionados con el acoso escolar y la prevención de la violencia en entornos educativos.

Según explicó la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la herramienta permitirá a los usuarios obtener información, mantener comunicación directa con especialistas y presentar denuncias relacionadas con situaciones de acoso escolar.

“Tenemos muchos programas que están en esa línea de prevención”, destacó la ministra.

Carles adelantó además que el próximo mes será presentado el programa “Crianza Responsable y Amorosa”, una iniciativa que utilizará WhatsApp y facilitadores comunitarios para orientar a los padres de familia sobre métodos de crianza basados en valores, respeto y entornos libres de violencia.

La ministra explicó que el objetivo de este programa es fortalecer el desarrollo emocional de los niños y prepararlos para afrontar los desafíos que encontrarán dentro del sistema educativo.

Asimismo, recordó que se mantiene habilitada la línea telefónica 147, un servicio de apoyo en salud mental donde psicólogos brindan orientación inicial y canalizan a las personas hacia los servicios especializados que requieran.

La iniciativa surge en medio de la preocupación generada por varios casos de acoso escolar reportados en los últimos meses en distintos centros educativos del país, incluyendo un caso ocurrido en una escuela del corregimiento de San Juan, en el distrito de San Francisco.

Con información de Ney Castillo.