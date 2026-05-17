Escuela de Santiago refuerza prevención de acoso escolar con participación de padres de familia

Docentes y padres aseguran que el trabajo conjunto entre la escuela, las familias y la comunidad ha permitido mantener un ambiente de convivencia sana dentro del plantel, donde, según indicaron, no se han registrado casos de acoso escolar.

Santiago, Veraguas/En la Escuela Primaria de San Martín, en el distrito de Santiago, las estrategias para prevenir el acoso escolar han tomado un enfoque distinto, centrado en la participación activa de los padres de familia y el fortalecimiento de la orientación desde el hogar.

Docentes y padres aseguran que el trabajo conjunto entre la escuela, las familias y la comunidad ha permitido mantener un ambiente de convivencia sana dentro del plantel, donde, según indicaron, no se han registrado casos de acoso escolar.

La iniciativa busca reforzar valores, comunicación y acompañamiento emocional desde edades tempranas, involucrando a los acudientes en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

Padres de familia que participan en los talleres señalaron que estas jornadas les permiten comprender mejor el rol que desempeñan en la formación de sus hijos y la importancia de trabajar de la mano con los docentes.

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Uno de los participantes durante las actividades indicó que ahora muchas veces se piensa que el maestro es quien debe resolver todo, pero la responsabilidad es compartida entre la escuela, los padres de familia y la comunidad.

Las acciones preventivas forman parte de las consejerías que se desarrollan en las aulas y de programas como las escuelas para padres, donde se ofrecen orientaciones relacionadas con la convivencia escolar, la comunicación familiar y el apoyo emocional a los estudiantes.

Educadores destacaron que la integración de las familias en estos procesos ha sido clave para fortalecer la conducta y el desenvolvimiento de los alumnos, tanto dentro como fuera del aula.

Con información de Ney Castillo