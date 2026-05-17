Reabren sendero Cerro La Cruz en el Parque Nacional Altos de Campana

Tras ocho meses de cierre por rehabilitación, MiAmbiente reabrió el sendero con nuevas plataformas, escalones, puentes y señalización para mejorar la seguridad de los visitantes.

Provincia de Panamá Oeste./El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció la reapertura del sendero Cerro La Cruz, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, tras culminar los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de sus infraestructuras.

En Campana también fueron rehabilitados el Sendero de los Podocarpos, la caseta de atención al público, la sede del parque, la casa de los guardaparques y otras infraestructuras, con el objetivo de garantizar la seguridad y mejorar la experiencia de los visitantes.

MiAmbiente explicó que los trabajos, iniciados en septiembre de 2025 y culminados a finales de abril de 2026, incluyeron limpieza, reemplazo de pasamanos, construcción de escalones, pasos y puentes de cemento en caminos de difícil acceso, señalización, así como la instalación de una escalera de acero inoxidable y nuevas plataformas de observación para llegar hasta el punto más alto del Cerro La Cruz.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó este sábado un recorrido de inspección final previo a la reapertura del sendero.

“La conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio natural es parte clave del plan estratégico de gobierno del presidente José Raúl Mulino, donde no solo se revitalizan nuestros parques nacionales y áreas protegidas, sino que también se capacita y fortalece nuestra fuerza de guardaparques para salvaguardar nuestra biodiversidad, única en el mundo”, manifestó Navarro.

El ministro agregó que las mejoras buscan fortalecer el turismo sostenible y atraer más visitantes al parque, ubicado a unos 45 minutos de la capital.

“Hoy estamos mejorando la experiencia del visitante y creando oportunidades de turismo sostenible en Campana. Les invito a todos los panameños a recorrer esta espectacular reserva natural y también a ayudarnos a conservar esta importante área protegida”, destacó.

La rehabilitación forma parte del proyecto 'Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural', financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión total de 2.5 millones de dólares. El programa contempla intervenciones en cinco parques nacionales del país: Altos de Campana, Camino de Cruces, Soberanía, Portobelo y San Lorenzo.

El sendero Cerro La Cruz es uno de los más populares del parque. Su recorrido completo toma aproximadamente tres horas y presenta un nivel de dificultad alto debido a sus empinadas pendientes y zonas húmedas, por lo que es recomendado para personas con experiencia en senderismo.