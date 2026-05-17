Arrestan a histórico aliado de Daniel Ortega en Nicaragua

Sectores opositores nicaragüenses en el exilio sostienen que el caso forma parte de una supuesta purga dentro de los círculos de poder cercanos a Murillo, con el respaldo de Ortega, para consolidar una eventual sucesión política.

El histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega, Francisco López, conocido como “Chico” López, fue arrestado en Nicaragua bajo acusaciones de corrupción y lavado de dinero, según reportaron medios nicaragüenses en el exilio.

López era considerado una de las figuras más influyentes dentro del oficialismo, al desempeñarse durante años como tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ser señalado como operador de los negocios privados de Ortega y de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

El dirigente había sido separado de su cargo en enero.

De acuerdo con la información divulgada, la Policía Nacional de Nicaragua lo capturó el pasado jueves y posteriormente fue trasladado a la cárcel La Modelo, ubicada en Managua.

Según los reportes, la orden de arresto habría sido emitida por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos similares a los atribuidos a otros exfuncionarios encarcelados recientemente.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación formal en su contra.

Otro reporte periodístico indicó que la detención estaría relacionada con presuntas irregularidades en la administración de bienes del FSLN que anteriormente estaban bajo control del histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.

Sectores opositores nicaragüenses en el exilio sostienen que el caso forma parte de una supuesta purga dentro de los círculos de poder cercanos a Murillo, con el respaldo de Ortega, para consolidar una eventual sucesión política.

Daniel Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua durante la década de 1980 y regresó al poder en 2007 tras varios años en la oposición.

En los últimos meses, el mandatario ha aparecido en actos públicos con dificultades para caminar debido a problemas de salud, entre ellos lupus e insuficiencia renal, situación que ha incrementado las especulaciones sobre el ascenso político de Rosario Murillo como posible sucesora.