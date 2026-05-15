Presidenta de Costa Rica eleva el tono y anuncia acciones internacionales por conflicto comercial con Panamá

La mandataria Laura Fernández resaltó la urgencia de resolver lo que considera un "bloqueo comercial" que afecta a productores de papa, cebolla y lácteos costarricenses.

Panamá/La disputa comercial Costa Rica-Panamá adquirió un nuevo capítulo tras el anuncio de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien confirmó que su gobierno llevará el conflicto por las restricciones a las exportaciones agrícolas a la esfera diplomática.

La mandataria Fernández hizo el anuncio en el marco de las celebraciones por el Día del Agricultor, donde resaltó la urgencia de resolver lo que considera un "bloqueo comercial" que afecta a productores de papa, cebolla y lácteos en territorio tico.

El tema del bloqueo comercial que nos impone Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también. Sé que se han afectado a paperos, a cebolleros, a productores lácteos y otros más con el bloqueo comercial". — Laura Fernández - Presidenta de Costa Rica

Fernández aseguró que las conversaciones técnicas coordinadas por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) no lograron desbloquear el acceso de los productos costarricenses al mercado panameño.

La presidenta costarricense instruyó a su canciller Manuel Tovar para activar mecanismos de diplomacia internacional y acciones internas que presionen por una solución.

Es un tema que ya superó las instancias de negociación de COMEX y que he trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internas nacionales". — Laura Fernández - Presidenta de Costa Rica

Este endurecimiento en la postura de Costa Rica ocurre en un contexto de reciente intercambio protocolar entre ambas naciones. Cabe recordar que el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández.

La persistencia de las barreras fitosanitarias y administrativas ha llevado a que el sector agropecuario costarricense exija respuestas contundentes: "Yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país", afirmó Fernández.