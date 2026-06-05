Aduanas retiene más de 4 mil productos sin registro sanitario y presuntas infracciones de marcas en David

Retienen más de 4 mil artículos durante un allanamiento realizado en un local comercial ubicado en la ciudad de David.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvieron más de 4 mil artículos durante un allanamiento realizado en un local comercial ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, tras detectar mercancía sin registro sanitario y productos que presuntamente infringen normas de propiedad intelectual.

Durante la diligencia, las autoridades encontraron una variedad de productos de uso medicinal que no contaban con registro sanitario ni con la documentación necesaria para acreditar su legal introducción y permanencia en territorio panameño.

Asimismo, los inspectores detectaron cajas con cordones portacarnet que exhibían logotipos de marcas reconocidas, por lo que se presume que estarían utilizando imágenes protegidas sin la autorización correspondiente, lo que podría constituir una infracción a las disposiciones sobre propiedad intelectual.

Como resultado de la inspección, se contabilizaron 1,622 unidades de portacarnet y 2,668 productos con fines medicinales, entre ellos bálsamos utilizados para el tratamiento de dolores de marcas como Skim Cream, Tiger Ointment, Disaar, Escorpión y Double Axe.

Ante las irregularidades detectadas, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) procedió a la retención de toda la mercancía para dar inicio a las investigaciones correspondientes a través del Departamento de Instrucción Sumarial.

Las autoridades no informaron sobre personas aprehendidas durante el operativo, mientras continúan las verificaciones para determinar el origen de los productos y establecer posibles responsabilidades administrativas o legales derivadas del caso.