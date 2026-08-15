EN VIVO México Verde vs Panamá| Serie del Caribe Kids 2026 semifinales por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Panamá y México Verde vuelven a encontrarse este sábado, esta vez con mucho más en juego: el boleto a la gran final de la Serie del Caribe Kids 2026. El Estadio Coloso Don Alejo Peralta de Tepic es el escenario del encuentro de semifinales que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Los Federales de Chiriquí llegan a la semifinal con la confianza que dejó una contundente victoria sobre los Jaguares de Nayarit en el cierre de la fase clasificatoria, pero conscientes de que una semifinal exige empezar de cero.

El conjunto panameño cerró la ronda regular con marca de 2-2 y ocupó el segundo lugar de la clasificación, mientras México Verde terminó tercero, también con registro de 2-2. República Dominicana, invicta con 4-0, quedó como líder, y México Rojo completó los cuatro semifinalistas.

El antecedente más reciente favorece claramente a Panamá. En el último partido de la fase preliminar, los Federales blanquearon 6-0 a México Verde, en una actuación encabezada por el lanzador Miguel Samaniego, quien trabajó las seis entradas, permitió cuatro imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores.

Pero el resultado anterior no garantiza nada en una semifinal. México Verde, representante de los Jaguares de Nayarit y equipo anfitrión, cuenta con el respaldo de su público y buscará convertir ese conocimiento del escenario en una ventaja. El plantel mexicano está integrado por jugadores de los Jaguares y refuerzos procedentes de distintos clubes de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Para Panamá, la clave estará nuevamente en la combinación de pitcheo y oportunidad ofensiva que le permitió dominar el último enfrentamiento. La representación panameña, además, ha sobresalido durante el torneo tanto en estadísticas individuales como colectivas.

El ganador de este encuentro jugará la final ante República Dominicana que, más temprano, superó a México Rojo por 7 carreras a 0.