Serie del Caribe Kids 2026| Panamá sobresale a nivel individual y colectivo en el torneo
¡HOY! México Verde vs Panamá, partido semifinal de la Serie del Caribe Kids 2026, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La representación de Panamá destacó en estadísticas individuales y colectivas de la Serie del Caribe Kids que se realiza en la ciudad de Tepic, Nayarit (México).
La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) divulgó este sábado la lista de campeones individuales y colectivos del torneo tras la finalización de la fase preliminar . En ellas, los panameños están presentes.
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Bateo y pitcheo
Noah Araúz y Miguel Samaniego sobresalieron como el campeón bate y el mejor lanzador del certamen.
Araúz conectó nueve imparables en 13 turnos para promedio de .692. También encabezó el departamento de dobles con dos y registró siete carreras empujadas con las que lideró ese departamento junto a otros cuatro peloteros.
Samaniego se quedó con los máximos honores entre los lanzadores al registrar una efectividad de 0.00 al no permitir anotaciones en siete episodios.
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Trabajo de equipo
Por otra parte la representación panameña fue el mejor equipo a la defensa durante la primera fase del certamen.
La defensa panameña tuvo un porcentaje de fildeo colectivo de .966 tras cometer tres errores en 87 oportunidades.
República Dominicana dominó la ofensiva con un promedio de bateo colectivo de .444 y 15 cuadrangulares conectados. Ademá de que su pitcheo tuvo la efectividad más baja la que fue de 3.16.