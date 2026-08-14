Serie del Caribe Kids 2026 alineación| Panamá sale así al terreno de juego ante México Verde

Sintoniza el partido Panamá vs México Verde, en la Serie del Caribe 2026, por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Panamá (Federales de Chiriquí) jugará ante México Verde (Jaguares de Nayarit) el partido que cierra la fase preliminar de la Serie del Caribe Kids con sede en el Estadio Coloso Don Alejo Peralta de la ciudad mexicana de Tepic.

A pesar de que tiene su clasificación a las semifinales, la representación panameña buscará una victoria que les permita acceder al mejor puesto posible a esa instancia. Para ello deberá superar al elenco anfitrión que se presenta a este duelo con el mismo propósito.

Para este partido, el elenco panameño presenta como principal ajuste el regreso de Armando Stanziola a la receptoría, luego de que Gabriel Ledezma estuviera detrás del plato en el juego anterior contra México Rojo.

Stanziola, quien tuvo una participación efímera en el partido de anoche como lanzador relevo, ocupará el puesto de cuarto bate en la alineación. En tanto que Carlos Pérez, quien fue el quinto bateador, pasa a ser el séptimo en el orden ofensivo.

Además, Alams Rodríguez será el bateador designado en lugar de Félix García quien estará entre los suplentes.

Miguel Samaniego será el lanzador abridor de Panamá para ese encuentro.

La alineación panameña detallada es la siguiente:

Thiago Serracín (jardín izquierdo) Noah Araúz (jardín central) Kendrick Salinas (primera base) Armando Stanziola (receptor) Nelson Robledo (tercera base) Alams Rodríguez (bateador designado) Carlos Pérez (jardín derecho) Edgar Batista (segunda base) Miguel Moreno (campo corto) Miguel Samaniego (lanzador)

Panamá tiene récord de una victoria y dos derrotas. Mientras que México Verde tiene dos triunfos en tres presentaciones.