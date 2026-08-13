EN VIVO Panamá 0-0 México Rojo: Serie del Caribe Kids 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, enfrenta a México Rojo (Tomateros de Culiacán) en un partido de la Serie del Caribe Kids 2026 que promete estar cargado de emociones y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El Estadio Coloso Don Alejo Peralta de Tepic es el escenario de este encuentro.

El impulso canalero

El conjunto panameño llega motivado tras firmar una actuación dominante: vencieron por abultamiento de carreras (15-0) a Puerto Rico en cuatro episodios. En ese encuentro, el lanzador Alams Rodríguez acaparó los reflectores internacionales al firmar una joya de no-hitter, respaldado por el madero de Noah Araúz, quien conectó cuadrangular y remolcó carreras clave.

Con una victoria y la ofensiva encendida, Panamá busca su segundo triunfo del torneo para asegurar un lugar sólido en la tabla de posiciones antes de cerrar la primera etapa del certamen.

Claves del encuentro