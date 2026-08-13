EN VIVO Panamá 0-0 México Rojo: Serie del Caribe Kids 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube
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Panamá/Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, enfrenta a México Rojo (Tomateros de Culiacán) en un partido de la Serie del Caribe Kids 2026 que promete estar cargado de emociones y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
El Estadio Coloso Don Alejo Peralta de Tepic es el escenario de este encuentro.
El impulso canalero
El conjunto panameño llega motivado tras firmar una actuación dominante: vencieron por abultamiento de carreras (15-0) a Puerto Rico en cuatro episodios. En ese encuentro, el lanzador Alams Rodríguez acaparó los reflectores internacionales al firmar una joya de no-hitter, respaldado por el madero de Noah Araúz, quien conectó cuadrangular y remolcó carreras clave.
Con una victoria y la ofensiva encendida, Panamá busca su segundo triunfo del torneo para asegurar un lugar sólido en la tabla de posiciones antes de cerrar la primera etapa del certamen.
Serie del Caribe Kids 2026| Panamá vs México Rojo: alineaciones confirmadas para este partido
Claves del encuentro
- Duelo de pitcheo y control: El cuerpo técnico de Panamá necesitará otra salida de calidad en el montículo para contener el bateo oportuno de la novena local.
- Profundidad ofensiva: Bateadores como Araúz, Thiago Serracín y Carlos Pérez han demostrado capacidad para castigar el pitcheo rival desde las primeras entradas.
- Factor localía: México Rojo saltará al terreno con el respaldo de la afición en Nayarit, buscando imponer condiciones en un partido que puede definir las aspiraciones de ambos países hacia la siguiente ronda.