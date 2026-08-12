Serie del Caribe Kids 2026| Puerto Rico vs Panamá: reacciones de los Federales tras conseguir la victoria

Panamá vs México Rojo. Sintoniza este partido de la Serie del Caribe Kids 2026 el jueves 13 de agosto a las 9:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La representación de Panamá consiguió una victoria por abultamiento de carreras en cuatro episodios sobre su similar de Puerto Rico, por 15 a 0. Un resultado que mantiene sus esperanzas de seguir en la competencia hasta las instancias decisivas de la Serie deñ Caribe Kids 2026 que se realiza en la ciudad de Tepic, Nayarit (México).

El despliegue ofensivo de nueve imparables se conjugó con una gran salida de Alams Rodríguez quien lanzó un partido sin hits ni carreras por sí mismo, algo inédito en el certamen. Todo esto generó reacciones que presentamos a continuación.

Eddie Serrano, manager del equipo panameño

Sobre el partido: "Estoy muy contento por el trabajo que hicieron los niños hoy, especialmente con Alams por la forma cómo se lució ahí en el montículo”.

"Estoy muy por el trabajo que hicieron los niños hoy, especialmente con por la forma cómo se lució ahí en el montículo”. En cuanto al próximo rival: "Nos enfrentamos a México Rojo, los actuales campeones del béisbol local. Nosotros vamos a tratar de jugar cada partido como si fuese una final y tratar de llegar a clasificar qué es lo que nos preocupa principalmente".

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Alams Rodríguez, lanzador ganador

Sobre el 'no hit - no run': " Le doy gracias a Dios por dejarme tirar strikes y hacer ese juego sin hits ni carreras... usé la curva, la recta y el slider ".

" y hacer ese juego sin hits ni carreras... ". En cuanto a la única base por bola que otorgó en el partido: "Tiré una curva en strike que el umpire no cantó, pero eso es parte del juego".

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Noah Araúz, bateó de 3-2 y pegó un cuadrangular

Acerca del batazo: "Le doy gracias a Dios que me pudo regalar esta hazaña que fue el primer jonrón de mi carrera deportiva ". "Cuando hice swing oí que el bate hizo un sonido bien bueno. Cuando vi la pelota estaba al otro lado de la cerca".

que fue ". "Cuando hice swing oí que el bate hizo un sonido bien bueno. Cuando vi la pelota estaba al otro lado de la cerca". Felicitaciones a un compañero: "Le doy las gracias a mi compañero Alams Rodríguez que hizo una hazaña en la Serie del Caribe Kids con ese juego sin hits no carreras".

Después de este resultado, Panamá puso su récord en una victoria y una derrota.