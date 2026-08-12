Sintoniza el partido Unión Coclé FC vs CD Universitario, el sábado 15 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Integrantes del Tauro FC compartieron con los estudiantes del Centro Escolar Básico General Ascanio J. Villalaz P., ubicado en el corregimiento de Pedregal, como parte de la labor social que realiza esa organización futbolística.

"Ser futbolista empieza cuando uno es niño y uno aspira a querer conseguir cosas y venir acá creo que nos recuerda mucho a nosotros en ese momento también que estuvimos aquí en la escuela, compartíamos, jugábamos fútbol en los recreos y creo que la cosa va por ahí y la verdad como equipo y como personas estamos muy contentos de poder venir acá y compartir con los niños del colegio", agregó.

La actividad sirvió para estrechar lazos entre el equipo y la comunidad educativa, en este caso dentro del el sector de la ciudad de Panamá al que representa.

Luis Asprilla, también jugador del equipo taurino, expresó que la visita también tenía un componente de retorno a las raíces del equipo.

"Es muy importante para nosotros venir al barrio donde la institución nació y creció. Es muy importante volver a las raíces para saber la importancia que representamos para los niños y que sientan ese cariño y ese aprecio hacia nosotros", comentó.