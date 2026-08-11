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Panamá/El San Francisco FC anuncia oficialmente su plantilla para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en una ceremonia realizada este martes.

Durante el acto se presentó la nueva camiseta que vestirá el el equipo de La Chorrera la que fue confeccionada por la marca deportiva FILA.

"La verdad que la camiseta es muy bonita, muy bonita desde tu punto de vista óptico, tú la ves allí, pero también de muy buena calidad. Muy cómoda para los jugadores y también para los fanáticos", manifestó Jorge Dely Valdés, director técnico del elenco franciscano.

Los directivos y demás integrantes del San Francisco enfatizaron, durante su intervención en la ceremonia, que su objetivo dentro del torneo es obtener el décimo título para la institución.

"Esperemos que todo lo que se habló ahí se pueda concretar y que el fútbol panameño siga creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años", señaló el jugador Valentín Pimentel. "Nosotros como jugadores de la institución esperemos siempre estar al nivel para que nuestros directivos y todas las empresas puedan seguir aportando ese granito de arena muy importante", agregó.

En tres jornadas completas del certamen apertura, El San Francisco ocupa el segundo lugar de la Conferencia Oeste con un récord de dos victorias y una derrota para seis puntos.